Daniela Mercury e Malu Verçosa: 9 anos de um casamento que fez o Brasil tremer

“Hoje comemoramos 9 anos do nosso casamento no civil. Muitas primaveras, verões, outonos e invernos de convívio intenso e apaixonado. Eu adoro lembrar que sou casada com você. Sinto uma alegria indescritível de viver ao seu lado. Você é “minha” encantadora @Maluvercosamercury. Minha esposa, minha família e minha inspiração para cantar. Te amo demais!” (Daniela Mercury)

“Nossa vida sempre foi feita de gargalhadas. Acho que falo e faço minhas bobagens só para ver suas covinhas surgirem e seu sorriso iluminar meu dia", se derreteu Malu, que fez questão de ressaltar que o casamento delas é uma conquista também da comunidade LGBTQUIAP+. "Hoje, dia do nosso casamento oficial, celebramos muito mais do que o nosso amor, mas também a conquista da nossa comunidade de poder registrar seus casamentos no civil e ter os mesmos direitos que os cidadãos heteronormativos têm. Hoje comemoramos 9 anos desse direito que lutamos (e como!) para conseguir e 10 anos que estamos juntas e apaixonadas" (Malu Verçosa Mercury)

Essas declarações da cantora Daniela Mercury e sua mulher, a jornalista Malu Verçosa Mercury foram postadas no ultimo dia 12 de outubro nas redes sociais de ambas quando elas comemoraram os nove anos de casamento. Desde quando anunciaram que estavam namorando até se concretizar o casório, o assunto rendeu muito em todo o Brasil, foi capa de todos os grandes jornais e revistas do país. Deu até no Jornal Nacional. Como se diz na Bahia, foi um “fuzuê”.

E quando aconteceu o casamento, então, ai foi que o assunto rendeu mais. Exatamente no dia 12 de outubro de 2013 Daniela Mercury e Malu Verçosa se casaram numa cerimônia para poucos convidados na casa da artista em Patamares, bairro da orla de Salvador. O evento teve a cobertura exclusiva da Revista Caras e contou com a presença dos pais das duas. Além dos filhos de Daniela. Elas usaram joias do saudoso Carlinhos Rodeiro.

Os seletos convidados, que usaram roupas nas cores branca ou bege, além de contarem com um bufett de comida e bebida caprichado, ainda tiveram direito a uma apresentação especial do DJ Zé Pedro. Mas, tinha uma recomendação: ninguém podia filmar ou fotografar. Depois, elas foram curtir a lua de mel na paradisíaca Fernando de Noronha.

E o casamento continuou rendendo. Em 2019, antes de eclodir a pandemia da covid 19, Daniela e Malu, que, estavam viajando por Portugal, aproveitaram e renovaram seus votos pela terceira vez, nos Açores.

A cerimônia aconteceu na cidade de Horta, na Ilha do Faial. Daniela Mercury, que é cidadã portuguesa (seu pai nasceu em Braga), recebeu o título de Embaixadora do Faial pela Câmara Municipal da Horta. A primeira troca de alianças aconteceu em Paris, de forma simbólica. Em outubro de 2013, o casal trocou novamente alianças no casamento civil, no Brasil. Agora, elas passaram a usar três alianças.

Cantora e jornalista assumiram publicamente a relação através de postagem no Instagram - Foto: Reprodução

Depois da cerimônia, o casal fez um ensaio de fotos pela ilha e ofereceu hortênsias a Iemanjá. À noite, as madrinhas do casamento, Beatriz Madruga e sua filha Maria Carolina, donas do restaurante Genuíno, o mais famoso da ilha, ofereceram ao casal uma pequena recepção com buffet.