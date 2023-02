Daniela Mercury faz investimento de mais de R$ 2 milhões para sair 6 dias no Carnaval de Salvador

Daniela Mercury esperou muito para voltar ao Carnaval. Durante o isolamento na pandemia, puxava cordas de trio imaginárias e aglomerava com o que podia: o liquidificador, a pia, a geladeira, o quarto. Em toda cozinha que saísse o cheiro do carnaval, ela estava por lá. Após dois anos, chegou a hora de voltar para a Avenida - e aqui falamos, inclusive, do Circuito do Campo Grande, onde vai abrir e fechar o Carnaval. Serão seis dias de folia, onde deve fazer mais de 40 horas de música num trio novo que promete deixar a Rainha mais próxima do público.

Na tarde desta quinta-feira (9), Daniela Mercury recebeu a imprensa no estacionamento do Shopping da Bahia para apresentar seu novo trio elétrico. A festa de Daniela tem investimento de mais de R$ 2 milhões, segundo Malu Verçosa, sua esposa e assessora.

Entre a construção do trio, equipe, segurança, estrutura e tudo mais, toda essa bagatela será investida. Nada mal para comemorar os 30 anos do álbum O Canto da Cidade, que projetou a baiana para o mundo. O trio, idealizado por Maurício Cedraz, foi batizado com o nome do álbum. Sugestivo.

Segundo a Rainha Má, Salvador deve ganhar em média R$ 60 milhões só por imagem que ela estimula durante a folia. “Cada artista grande, cada artista popular, eu que tenho 30 anos de carreira internacional, ao longo desses anos influenciamos muita gente. Quanto o ritmo do sertanejo bebe da música baiana, o pagode, o arrocha... Temos músicos que não existem em lugar nenhum”.

O trio se chamará O Canto da Cidade, porque, segundo Daniela, ele é um lugar é encantado. O veículo mistura o pranchão com um grande palco em cima, formando o novo triatro (trio mais teatro) da artista.

Além disso, ainda há um palco menor, mais próximo ao chão, para que ela fique colada no público. Será também um momento em que ela completa 40 anos da primeira vez que subiu num trio elétrico como cantora. Ao todo, o trio conta com 110 metros quadrados de palco para a cantora e bailarinos, sem contar a área dos músicos e técnicos.

Dos seis dias na rua, quatro serão com cordas baixas, com trio pipoca. Os outros dois serão no Bloco Crocodilo, que completa 38 anos desfilando no carnaval e é o mais antigo do circuito Barra-Ondina.

Daniela afirma que fez questão de ficar na cidade e cantar todos esses dias como uma maneira de comemorar a vida, sobrevivendo após a pandemia de covid-19. “Acho que é um momento especial de celebração da vida e eu quis dar este retorno de alegria para a minha cidade e para os baianos que sentiram muito o cancelamento dos últimos carnavais”, lembra Daniela.

A aposta dela para este carnaval é Soteropolitanamente Na Moral, música que está em seu disco Baiana, lançado em dezembro de 2022. Como de costume, ela não quer o foco somente na música - a ideia é fazer dela um instrumento para conectar dança, teatro, moda e arte em geral.

Por isso, também deu destaques tanto para seus figurinos quanto para os abadás. Para os primeiros (confira lista completa, por dia, no final do texto), se juntou numa parceria com o projeto Faces & Sustentabilidade, iniciativa social que forma e insere pessoas em situação de exclusão no mercado de trabalho. O projeto foca em sobreviventes do tráfico humano, pessoas trans e em situação de refúgio.

Pessoas refugiadas receberam oficinas de pintura e o resultado foram os abadás do Crocodilo, juntamente às camisas dos cordeiros e figurinos dos músicos.

O abadá do domingo traz a arte de Paulo Chavonga, artista angolano de 25 anos, com a obra Tchinganji, inspirada nas máscaras africanas e no principal personagem do carnaval angolano do povo finbundo, tido como festival sagrado.

A vestimenta de segunda, por sua vez, vem com a arte do congolês Lavi Kasongo, com a obra La beauté Brésilienne, uma homenagem à mulher brasileira. Já as camisas dos cordeiros do bloco foram criadas a partir da alegria colorida de Duchelier Mahonza Kinkani, artista do Congo.

O CARNAVAL DE DANIELA

Quinta-feira (16) | Circuito Osmar (CAMPO GRANDE) – Pipoca da Rainha

A fantasia da artista neste dia será de Carmen Miranda.

Sexta-feira (17) | Circuito Dodô (BARRA/ONDINA) – Pipoca da Rainha

Ela desfilará trajada com o look criado nas oficinas com pessoas trans e sobreviventes

do tráfico humano.

Sábado (18) | Circuito Dodô (BARRA/ONDINA) – Pipoca da Rainha

No terceiro dia de apresentação ela veste a fantasia feita pelo estilista George Azevedo, de Natal, Rio Grande do Norte.

Domingo (19) | Circuito Dodô (BARRA/ONDINA) – Bloco Crocodilo

Será o primeiro dia do Bloco Crocodilo, que desfilou pela primeira vez no Carnaval Baiano há 38 anos, sendo que Daniela comanda o bloco há 28 anos. Neste dia, a artista veste o estilista Gustavo Silvestre com o segundo look criado no projeto Faces & Sustentabilidade.

Segunda-feira (20) | Circuito Dodô (BARRA/ONDINA) – Bloco Crocodilo

Neste dia, a artista veste look criado por Mauro Braga. A fantasia vai fazer referência às icônicas luvas azul e vermelha, presentes na capa do álbum O Campo da Cidade.

Terça-feira (21) | Circuito Osmar (CAMPO GRANDE) – Pipoca da Rainha

Neste dia, a cantora veste o estilista grife de Natal DE PEDRO. Canções clássicas vão marcar o

circuito.

Apresentação em São Paulo

Domingo (26) | Rua da Consolação – Pipoca da Rainha

Em São Paulo, Daniela escolheu vestir um jovem estilista mineiro chamado Eduardo Amarante. É nesse dia que Daniela fará uma ode à cultura Afro Indígena, celebrando o centenário de Mário de Andrade, dando destaque a Macunaíma, canção composta por Daniela com Zé Celso Martinez e Fernando de Carvalho.

