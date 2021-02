Daniela Mercury lança Quando Carnaval Chegar, em parceria com Gal Costa

Daniela Mercury lançou nesta sexta-feira (5), a música Quando o Carnaval chegar, gravada com Gal Costa. Esse é o primeiro feat das duas cantoras, que se uniram para homenagear Moraes Moreira, que morreu no ano passado. O frevo foi composto por Daniela Mercury e produzido por Yacoce Simões, que usou guitarras baianas, além de timbres característicos dos frevos dos anos 70 e 80. A música está disponível em todas as plataformas digitais.

"Eu gostei muito da música. Aceitei na hora o convite para gravar a música. Daniela é um amor de pessoa. Eu gosto muito dela e o frevo é muito bacana. Achei legal ela me convidar porque é uma homenagem a Moraes Moreira, que fez Festa do Interior, gravada por mim, que foi um grande sucesso e também é um frevo, nos remetendo à lembrança dessa canção linda", celebrou Gal Costa.

A música, que chega em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira teve pré-lançamento no programa Domingão do Faustão. Com a chegada da música nas plataformas, vem também um clipe , que vai ser lançado às 11h. Por causa do risco de gravarem um videoclipe durante a pandemia, as artistas optaram pela arte para estarem juntas também em um registro audiovisual. O filme tem um divertido roteiro, que é bem lúdico e traz o pombo correio de Moraes, o frevo do Recife, os protestos cheios de humor e ironia típicos do carnaval e até um beijo na boca entre Daniela e Gal. Homenagens também a Marielle Franco, Elza Soares, Paulo Freire, Zé Celso Martinez, Raoni, Sócrates e Sílvio de Almeida, que aparecem como uma representação dos bonecos de Olinda.

A direção geral do filme é de Renato Nunes, o roteiro é de Bruno Mollicone, animação de Raphaela Fernanda e Ilustração de Militão Queiroz. No filme, o pombo correio entrega os óculos tão característicos de Moraes a Daniela e Gal, dando início à grande festa carnavalesca. “Eu queria homenagear Moraes e também Gal porque amo os dois. Foi Moraes que deu voz ao trio elétrico. Ele que abriu caminho para todos nós. Eu chego na Praça Castro Alves e lembro de Moraes. Ele foi um revolucionário da alegria. Essa música é minha forma de agradecer a ele por tudo que ele fez. Gal ter aceitado o convite foi um sonho realizado. Passei 3 dias ouvindo Gal cantar na música e chorando. É Gal Costa, né? ”, se emociona Daniela.

A primeira execução ao vivo, com banda, da música Quando o Carnaval chegar vai ser na live Carnaval Virtual da Rainha, no dia 12 de fevereiro, às 20h30. A live tem a intenção de trazer na cenografia as pessoas, através dos bonecos. Além de nos levar para dentro do colorido da avenida e nos fazer ter a sensação de dançar no meio da multidão no carnaval.

“Vamos estar todos dentro de uma obra de arte de J Cunha. Eu sempre trago novidades pro trio elétrico. Já fiz uma ópera de Carnaval, ano passado teve a peça de Joao Falcão, sonho de uma noite de verão na Bahia, num conto de fadas lindo em cima do trio, já tive uma orquestra no meu Triatro, enfim... esse ano vai ser um carnaval diferente e vai depender de cada um entrar no meu bloco e pular do meu lado, cada um em sua casa, como se estivéssemos dançando juntos na rua. Vou cantar meus grandes sucessos. Será um repertório elétrico para todo mundo pular. Queria pedir aos meus fãs que se fantasiem e façam stories e posts me marcando, durante a live. Quero sentir a energia e a vibração de todo mundo. Vamos imaginar juntos o nosso novo circuito da folia. Um Circuito Planetário. É o Circuito da Rainha. Venham comigo”, convida Daniela.