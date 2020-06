Daniela Mercury lança versão LGBTQIA+ do hit ‘Toda Forma de Amor’

Foto: Célia Santos/Divulgação

A cantora Daniela Mercury libera, à meia noite desta sexta-feira (26), em todas as plataformas digitais para o mundo inteiro, a gravação da icônica canção ‘Toda Forma de Amor’, composta por Lulu Santos na década de 80. A letra sofreu uma pequena adaptação, autorizada pelo carioca a pedido da baiana.

“Essa música é um hino pela liberdade de amar. E Lulu me deu a liberdade de mudar um pedaço da letra para falar sobre meu amor. Eu canto - eu sou tua esposa e você é minha mulher - e isso é muito libertador. Fizemos uma versão bem rock in roll e dançante”, afirma Daniela, que também explicou como foi feita a gravação nesses tempos de pandemia.

“Como estamos em isolamento, Malu registrou as imagens de quando eu estava gravando a canção no estúdio. Um registro cheio de verdade e meio inusitado porque eu não gosto muito de ser filmada quando estou gravando uma canção. Faço muita careta e uso o corpo para marcar as nuances da voz. Risos. Mas achamos que nesse momento valia um registro verdadeiro como esse! Acabei gostando da experiência e do resultado. Esse vídeo registro sai alguns minutos antes no meu canal do YouTube”, complementa a artista.

A canção será executada ao vivo pela primeira vez já no próximo domingo (28) na Live do Orgulho, uma apresentação que promete ser histórica de Daniela dentro de casa, celebrando o dia mundial do orgulho LGBTQIA+, no dia em que a revolta de Stonewall completa 51 anos.