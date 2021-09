Daniela Mercury oferece publiposts para empresa que assumir o Cine Glauber Rocha

Durante participação no Programa Roda Baiana, nesta sexta-feira(17), a cantora Daniela Mercury ofereceu uma série de publiposts para a empresa que assumir a administração do Cine Glauber Rocha, em Salvador. O equipamento cultural, que tinha a gestão do banco Itaú, era o único cinema de rua da capital baiana e foi fechado esta semana. O espaço abrigava também a única livraria de rua de Salvador.

Considerado um ícone da vida cultural soteropolitana, o fechamento do Cine Glauber Rocha gerou uma grande repercussão e Daniela se junta ao time de diversos artistas e influenciadores que abraçaram a causa para manter o espaço em funcionamento.

Salas fechadas

O fechamento do Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, desde quinta-feira (16), foi anunciado pelo Banco Itaú, que mantinha espaço. O complexo, com quatro salas de exibição, restaurante recém-inaugurado, livraria e lanchonete, entrou na lista vermelha da instituição financeira juntamente com as salas de Curitiba e Porto Alegre, que também serão fechadas. As unidades do Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo serão as únicas poupadas.

Em nota, o Itaú diz que as salas fechadas vinham operando com taxa de ocupação inferior a 20% desde 2019. Fontes do setor de audiovisual ouvidas pelo CORREIO, estimam que até o final deste ano, cerca de 300 salas de cinema das mais diversas bandeiras devem ser fechadas no Brasil até o final do ano gerando uma situação dramática para o setor. Logo após o anúncio, frequentadores lamentaram a decisão através das redes sociais. Os sócios buscam novos patrocinadores para reabrir as salas.