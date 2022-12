Daniela Mercury parabeniza Maragareth pelo Ministério da Cultura

Daniela Mercury urou sua página no Instagram para felicitar Margareth Menezes por ter dito sim ao convite do presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva para chefiar o Ministério da Cultura. Margareth divulgou sua resposta positiva nesta terça-feira (13), dizendo que se trata de "um grande desafio".

"Eu, como artista, sei que não será fácil, por isso, peço o apoio e a força de todos os artistas, mobilizadores, realizadores e agentes culturais do Brasil e também de cada cidadão, para juntos, de mãos dadas, restabelecermos com plenitude essa área que é tão ampla, tão diversa e fundamental para todos nós. A riqueza da nossa cultura alimenta a nossa alma e fortalece a nossa identidade como nação. A cultura reflete a força, a grandeza e a beleza do povo brasileiro. Vamos precisar de todo mundo", disse Maga.

Um dos nomes contatos para o ministério, Daniela qualifica Margareth como uma potência: "Uma força feminina nordestina, que sempre se colocou à frente de causas importantes, inclusive as de direitos humanos e as em defesa da natureza". Além disso, a rainha da axé music desejou muita sorte à amiga e pediu a união de todos os agentes culturais do Brasil para reerguer a cultura com a liderança de Maga.

Além do trabalho na música, Margareth Menezes se destaca por ter criado, em 2004, a Associação Fábrica Cultural, entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo promover o reconhecimento da cultura local. A associação tem quatro sedes - duas na Ribeira, uma no Bonfim e uma no Jardim Cruzeiro. Dois dos projetos mais conhecidos são o Mercado Iaô e o Mercado Iaô Verão. Este último propõe mesclar música, arte visuais e gastronomia em uma feira para empreendedores criativos.