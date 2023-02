Daniela Mercury reclama de velocidade do trio: 'Segura um pouquinho'

Puxando o trio no Campo Grande na tarde desta última terça-feira (21) de Carnaval, a cantora Daniela Mercury fez discursos de apoio à cultura brasileira e à democracia. Entre homenagem a Milton Nascimento e salves à religiões de matriz africana, ela cantou clássicos como "Maimbê Dandá", "Zum Zum Baba" e "Soteropolitanamente na Moral".

Uma coisa irritou a cantora, no entanto. Após se incomodar com a velocidade do trio, ela pediu para que a estrutura parasse para que ela pudesse cantar. "Segura aí um pouquinho, está rápido demais", pediu. Em seguida, ela cantou algumas músicas enquanto o trio estava parado.

Depois, seguiu cantando "Coração Civil", de Milton Nascimento, e "Macunaíma", de Clara Nunes, enquanto falava em favor da democracia e dos diretos LGBT.

Ela disse que fez um convite à Margareth Menezes, agora ministra da Cultura, para que cantasse com ela. "Ela está muito ocupada, agora ministra, e não pôde vir. Um beijo, Margareth", disse antes de cantar Faraó.

No início da pipoca, ela também falou sobre a sua volta no Carnaval depois de dois anos.

"Estou aqui para revitalizar, trazer energia, o renascimento do circuito da Avenida Sete. Vamos cultivando. Hoje a gente é semente e cada ano vai ficar mais bonita. Eu sou de vocês, o axé é de vocês. Só estou aqui representando nossa cidade", falou.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.