Daniela Mercury se declara para Gilberto Gil: 'Não seria quem eu sou'

A cantora Daniela Mercury se declarou para o compositor e cantor baiano Gilberto Gil, na noite desta segunda-feira (20), no circuito Barra-Ondia. A rainha do axé, que puxou o Bloco Crocodilo, cantou sucessos do 'imortal' da Academia Brasileira de Letras ao passar em frente ao Camarote Expresso 2222.

Esotérico foi a primeira música escolhida por Daniela para homenagear o artista. "Foi Gil quem trouxe o reggae para o Brasil nos anos 80", lembrou a artista. Em seguida, ela aproveitou para se declarar ao baiano.

"No show Canto da Cidade eu já fazia essa canção do Gil. Sou cria dele. Sem ele, eu não seria quem eu sou. Não existiria axé, ele é o grande percursor do axé. Motumbá, Gil. Te amo", disse a cantora puxando outro sucesso do artista, Toda Menina Baiana.

Na terça-feira (20), último dia de Carnaval, Daniela puxará a pipoca no Campo Grande, a partir das 14h.

