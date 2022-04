Daniela Mercury vai processar Eduardo Bolsonaro por fake news sobre Jesus

A cantora Daniela Mercury vai processar o deputado estadual Eduardo Bolsonaro (PL) por crime contra a honra. "Fake News é crime. Aos criminosos, a lei!", escreveu a cantora no Twitter.

O filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) havia compartilhado um vídeo editado no Twitter, já excluído, em que Daniela supostamente falava que Jesus Cristo era "gay, muito gay, muito bicha, muito viado, sim". Ela, na verdade, se referia ao amigo Renato Russo. As imagens são de Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), em 2018.

Durante a apresentação, a cantora criticou a retirada da peça "O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu" da programação do evento. O espetáculo tinha como protagonista uma atriz trans, Renata Carvalho, que interpretava Jesus. Na época, a peça foi alvo de protestos.

"Censurar uma peça de teatro por convicções religiosas é um absurdo. Isso não pode ser permitido, a nossa Constituição não deixa isso, a nossa Constituição não é a Bíblia. Eu sou de família católica e respeito profundamente, mas a nossa Constituição nos permite sim lidar com símbolos religiosos e falar sobre eles", disse a cantora.