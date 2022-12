Danilo agradece staff da Seleção por recuperação: 'Incansáveis'

Os jogadores do Brasil saíram de campo felizes e satisfeitos com a goleada sobre a Coreia do Sul e, consequentemente, a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo. Mas entre os atletas, o lateral Danilo teve ainda mais motivos para comemorar.

O jogador da Juventus voltou ao time depois de dois jogos ausente. Ele se machucou na estreia, contra a Sérvia, e passou por um tratamento intensivo de recuperação. Na saída de campo, Danilo não esqueceu de agradecer ao staff da Seleção.

“Tornozelo está bem. Não posso deixar de agradecer a equipe de fisioterapia, médicos, massagistas, trabalharam comigo e com o Ney de forma incansável esses dias. Eles não têm descanso, trabalham demais, deixam tudo para que a gente possa estar recuperado o antes possível. Satisfeito de estar de volta e poder contribuir com essa vitória maravilhosa.”, disse.

Contra a Coreia do Sul, Danilo foi escalado na lateral esquerda. Nos próximos dias a Seleção vai avaliar a condição de Alex Sandro, que machucou o quadril. Caso ele não seja liberado, Danilo permanecerá na função. Ele, aliás, já mira o confronto com a Croácia, sexta-feira (9), às 12h, pelas quartas de final.

“Não só com mais camisa, uma equipe com jogadores extremamente fortes. Modric não precisa de comentários, Brozovic, Perisic, Kovacic, conheço bem esses jogadores, são fortes e acostumados com grandes partidas. Vai ser um jogo muito difícil, temos que nos preparar da melhor maneira possível para poder enfrentar”, analisou.