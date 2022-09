Danilo Caymmi e Claudio Nucci se apresentam no Rubi com o show Andança

Os cantores Danilo Caymmi e Claudio Nucci apresentam o show Andança no palco do Teatro Rubi nesta sexta (30) e sábado (1º), no Wish Hotel da Bahia, dentro da programação do projeto Estação Rubi.

O carioca Danilo carrega o sobrenome de uma das mais tradicionais famílias musicais brasileiras, afinal é filho do baiano Dorival Caymmi, e o paulista Claudio Nucci integrou a formação original do grupo Boca Livre. No ano passado, ela comemorou 40 anos de carreira com o álbum Direto no Coração – 40 Anos de Acontecências, cujo repertório inclui regravações de antigos sucessos e canções inéditas.

“Estou muito feliz de voltar a Salvador. Já fizemos show aí no Rubi e o motivo da volta é estar perto do público nesse lugar especialíssimo”, conta Danilo. Para Nucci, o show Andança é uma das coisas mais deliciosas de se fazer: “É muito prazeroso estar com Danilo. Compusemos muita coisa juntos. Além dos sucessos de cada um, teremos também novidades. Mas a coluna vertebral do show é justamente o repertório do grande Dorival Caymmi”.

Os dois artistas se encontraram pela primeira vez nos anos 1970, em meio ao movimento que possibilitou o lançamento dos primeiros discos independentes produzidos no Brasil; Danilo com o LP “Cheiro Verde”, e Claudio com o disco de estreia do quarteto vocal “Boca Livre”. Nos anos 1980, compuseram algumas músicas em parceria e começaram a se apresentar juntos em vários cantos do país.

Explorando as sonoridades de vozes, violão e flauta, Danilo e Claudio criaram um show com repertório que inclui, além de novas composições da dupla, sucessos de carreira como Andança, Sapato Velho, Casaco Marrom, Nossa Dança, Quero Quero, Quem tem a Viola, Quatro Vozes, O Bem e O Mal e Toada.

De Dorival Caymmi, o duo vai apresentar várias pérolas, como Marina, A Vizinha do Lado, Samba da Minha Terra, Maracangalha, Só Louco, Eu Fiz Uma Viagem, Vatapá e O Que é Que a Baiana Tem, entre outras.

Serviço - Danilo Caymmi e Claudio Nucci no show Andança | sexta (30) e sábado (1º), às 20h30 | Ingressos: R$ 10013h às 20h30