Danilo Fernandes assume culpa por derrota do Bahia: 'Não posso tomar esse gol'

Um dos líderes do atual elenco do Bahia, o goleiro Danilo Fernandes assumiu a responsabilidade pela derrota do tricolor para o Vasco, por 1x0, na tarde deste domingo (15), no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

O único gol da partida foi marcado em um chute forte do atacante Figueiredo que o goleiro tricolor passou da bola e acabou aceitando. Após o jogo, Danilo reconheceu a falha, mas afirmou que o Esquadrão tem que manter a cabeça erguida pela campanha que vem fazendo na Série B.

“Jogo decidido no detalhe da bola parada onde eu assumo total responsabilidade. [A bola] variou muito, saiu da minha mão, mas eu não posso tomar esse tipo de gol, me cobro muito”, iniciou Danilo.

“Os caras ganharam com um chute no gol, e parece que ganharam a Copa do Mundo. Mas é isso, tem que comemorar mesmo, ganharam do líder. Temos que sair de cabeça erguida, fizemos um bom jogo fora de casa”, continuou.

Com a derrota, o Bahia foi ultrapassado por Cruzeiro e Sport e agora ocupa a terceira colocação do Brasileirão. Na próxima sexta-feira (20), o Esquadrão recebe a Ponte Preta, às 21h30, na Fonte Nova, pela 8ª rodada.

“Não temos que buscar culpados, o culpado sou eu. Não precisa colocar a culpa neste grupo. Mas agora é continuar trabalhando, pois temos um jogo importante na sexta-feira contra a Ponte Preta”, finalizou o goleiro.