Danilo Fernandes mostra ferimentos: 'É preciso que todos vejam o que aconteceu'

O goleiro Danilo Fernandes publicou nas redes sociais fotos que mostram como ele ficou após o atentado ao ônibus do Bahia que o deixou ferido. O atleta foi o mais ferido no ataque, que aconteceu na noite de ontem, na Avenida Bonocô, quando o time estava a caminho da Fonte Nova.

Danilo foi atingido por estilhaços depois que bombas caseiras foram arremessadas no veículo em movimento.

"Pensei muito se postava isso ou não, mas é preciso que todos vejam o que realmente aconteceu", escreveu. "Graças a Deus estou bem, estou vivo".

As fotos foram compartilhadas inicialmente por Camila, esposa de Danilo."Ainda sem acreditar que uma pessoa é capaz de fazer isso com outra, a troca de nada. Mas grata a Deus pelo livramento, porque poderia ter sido muito pior. Te amamos", escreveu ela.

Mais cedo, Danilo já havia postado uma mensagem agradecendo o apoio que tem recebido. O Bahia informou nesta manhã que o jogador seguiria hospitalizado para fazer mais exames. O goleiro teve múltiplos ferimentos na face, no pescoço e nos membros inferiores. Os cortes perto do olho exigiriam avaliação oftalmológica.

Ataque

O veículo foi atingido, na Avenida Bonocô, quando chegava na Arena Fonte Nova para jogo da Copa do Nordeste contra a equipe do Sampaio Corrêa. Na ação criminosa, o goleiro Danilo Fernandes e o lateral esquerdo Matheus Bahia ficaram feridos. Ao que se sabe, três bombas foram lançadas em direção ao veículo.

Danilo sofreu ferimentos no rosto e precisou ser socorrido por uma ambulância da Fonte Nova. Ele foi encaminhado para um hospital. O estado dele não é grave. Já Matheus foi atingido pelos estilhaços no braço.

Um carro que transitava ao lado do ônibus tricolor, na altura do último viaduto da Av. Bonocô, dirigido por uma mulher, também acabou atingido pela explosão. Ela passa bem. O veículo sofreu danos e ficou sem o vidro traseiro do lado esquerdo.

Em nota, a Arena Fonte Nova repudiou o ocorrido: "A Arena Fonte Nova repudia veementemente o ataque desferido ao ônibus do Esporte Clube Bahia, este fato lamentável e reprovável, ocorreu quando o ônibus passava nas imediações da Estação do Metrô de Brotas, próximo ao viaduto de Pitangueiras. Apesar do fato ter ocorrido fora do local do jogo, a Arena prestou toda a assistência necessária aos feridos com o acionamento dos brigadistas e de ambulância".

Essa não é a primeira vez que o elenco tricolor sofre algum tipo de ameaça este ano. Em janeiro, membros da torcida organizada Bamor invadiram o CT Evaristo de Macedo para cobrar dos jogadores, comissão técnica e diretoria. Como eles não estavam autorizados a entrar, a diretoria chegou a registrar Boletim de Ocorrência.