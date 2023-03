Danilo Fernandes volta a treinar após cirurgia no joelho

Camisa 1 do Bahia e uma das lideranças no elenco que conseguiu o acesso na Série B de 2023, Danilo Fernandes retornou aos treinamentos sete meses após a lesão que sofreu no ligamento do joelho, que o forçou a passar por cirurgia. Com contrato até o final de 2023, Danilo está no final do processo de transição física.

A última partida de Danilo pelo tricolor foi a vitória, de virada, por 2x1 contra o Vasco, na Fonte Nova. Ali, ainda era a 26ª rodada da Série B. Matheus Claus jogou as 12 partidas restantes na Série B.

Ao CORREIO, Danilo falou que é muito difícil ficar de fora e ficou ainda mais sentido pelo momento decisivo que o Bahia vivia quando ele foi forçado a deixar o Campeonato. Na partida contra o Vasco, o tricolor chegou aos 47 pontos e somou somente mais 15 nas partidas seguintes - média próxima a um ponto por partida. Sem Danilo, o Bahia acumulou 6 empates, 3 derrotas e 3 vitórias.

“Nenhum jogador gosta de ficar fora. Ver os jogos de fora é difícil. A gente gosta de estar no campo, vivendo o dia a dia de treinos, à disposição do time e ajudando os companheiros. Infelizmente lesão faz parte da carreira de atletas de futebol", disse o goleiro, que completa 35 anos no próximo dia 3 de abril.

"Busquei sempre seguir à risca o tratamento. Fiz de tudo na parte física e clínica. Me dediquei tanto no clube quanto em casa. O Bahia e a torcida merecem sempre o melhor de quem veste essa camisa. Tanto em casa quanto no estádio sempre estive na torcida pelos meus companheiros. Tô feliz de estar prestes a retornar. Agora falta pouco", completou.

Em 2023, Marcos Felipe é o titular da posição no time de Renato Paiva, com Matheus Claus de reserva imediato. Danilo Fernandes 53 partidas e 45 gols sofridos pelo Bahia.