Danilo ganha chance como titular na zaga e marca gol da vitória

Menos de um mês após chegar no Vitória, o zagueiro Danilo Cardoso marcou o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. Diante do Campinense-PB, fora de casa, o defensor recebeu a terceira oportunidade como titular sob o comando do técnico Fabiano Soares. Na segunda etapa, após escanteio batido por Rafinha, Danilo aproveitou bate e rebate na área para mandar a bola nas redes.

Contratado pelo Leão após ter disputado o Campeonato Mineiro com a camisa do Athletic. Foram 13 jogos, todos como titular, e ajudou o time a chegar à semifinal do estadual.



A titularidade na partida deste sábado (28) veio após a lesão do volante Alan Santos. O atleta vinha atuando improvisado como zagueiro, mas sentiu dores no joelho e foi vetado pelo departamento médico. Cardoso entrou para fazer dupla com Marco Antônio, com quem já havia atuado durante a derrota contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil. Ele também foi titular contra o Botafogo-PB e entrou durante o último jogo contra o Confiança, ambos pela Série C.

Danilo terá a chance de manter a titularidade na defesa do Leão na partida contra o Volta Redonda, no Barradão, que acontece em 5 de junho. O gol do zagueiro que garantiu o triunfo para o Vitória colocou a equipe a dois pontos do G8 da Série C, zona que classifica para a próxima fase do campeonato. Com 10 pontos conquistados, o time ainda pode perder posições a depender dos outros resultados da rodada, nas se mantém fora do Z4.