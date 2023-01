Danilo Gentilli debocha de Bolsonaro após ex-presidente sair do poder: 'Continuo aqui'

O apresentador Danilo Gentili publicou nesta segunda-feira (2) uma sequência de coisas que aconteceram em 2022. Entre uma publicação e outra, o humorista relembrou que sofreu bastante com a perseguição política por parte não só do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), quanto dos seguidores do político.

Uma delas foi a tentativa de censura de um dos seus filmes. Gentili alegou que sofreu bastante com a pressão do governo e que Bolsonaro desgastou, durante os 4 anos de poder, a sua imagem na mídia.

"Foi mais um ano sofrendo pressão de mais um governo tentando desgastar a minha imagem e tentando fazer eu perder a minha carreira. Porém, hoje, mais uma vez, eu assisti muitas das pessoas que pediram a minha cabeça perdendo as delas. E continuo aqui, firme e forte", debochou.

Em março do ano passado, o filme Como se Tornar o Pior Aluno da Escola foi censurado por bolsonaristas que alegaram que o longa infantil defendia a pedofilia. Com isso, o filme teve de mudar a classificação indicativa de 14 anos para 18 anos.