Danilo inicia transição; Neymar e Alex Sandro tratam na piscina

Enquanto escalará os reservas contra Camarões, na próxima sexta-feira (2), pela última rodada da primeira fase da Copa do Mundo, o Brasil pensa na disputa das oitavas de final. Nesta quarta-feira (30), o lateral Danilo iniciou a transição para o campo.

Danilo está em recuperação de uma lesão no tornozelo e fez atividades específicas. Ele ainda não está treinando com bola, mas tem a expectativa de voltar no quarto jogo do Brasil no Mundial.

Com o mesmo problema no tornozelo, mas em situação mais grave, o atacante Neymar fez tratamento na piscina do hotel em que o Brasil está hospedado em Doha. O camisa 10 ainda não tem o retorno garantido pelos médicos.

Com lesão no tornozelo, Neymar tratou em piscina do hotel (Foto: Reprodução)

Durante o tratamento, Neymar teve a companhia do lateral esquerdo Alex Sandro. Titular nos dois primeiros jogos da Seleção na Copa, ele sofreu uma lesão no quadril. Contra Camarões, Alex Telles ficará com a vaga. A expectativa é a de que Alex Sandro retorne ao time na próxima fase.

Contra Camarões, Tite já anunciou que colocará em campo uma equipe toda reserva. As dúvidas estão entre Bruno Guimarães e Fred, Rodrygo e Everton Ribeiro, e Gabriel Jesus e Pedro.

O Brasil lidera o grupo G da Copa do Mundo, com seis pontos. O time precisa apenas de um empate contra os camaroneses para avançar em primeiro lugar.