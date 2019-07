Danilo Rios está fora de primeiro jogo da semifinal da Série D

Ele foi fundamental na caminhada do Jacuipense até o acesso para a Série C, conquistado no último final de semana. Contudo, vai desfalcar a equipe mais uma vez no primeiro jogo da semifinal da Série, no próximo domingo (28), contra o Manaus: com lesão no pé esquerdo, Danilo Rios está fora da partida.

Danilo sofreu uma pancada no jogo decisivo contra o Floresta e deixou o gramado do Eliel Martins logo aos 10 minutos da segunda etapa, quando o Leão do Sisal já vencia por 1x0. Para o próximo jogo, o mais provável é Jonilson Martins repita a alteração.

Por outro lado, o treinador também conta com boas notícias: titular do time, o volante Borges está de volta após cumprir suspensão automática. Ele deve começar a partida contra a equipe manauara.

O camisa 10 também é capitão do time de Riachão do Jacuípe e já tinha desfalcado o Jacupa em uma outra partida importante na atual competição, mas por um motivo diferente. No primeiro jogo das quartas de final, o meia cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e não esteve em campo no empate por 2x2 contra o Floresta-CE, em Fortaleza.

Jacuipense e Manaus se enfrentam às 15h do próximo domingo no estádio Eliel Martins, em Riachão. Por ter melhor campanha, o time do Amazonas tem a vantagem de decidir a vaga na final dentro de seu estádio, a Arena Amazônia, daqui a pouco mais de uma semana, no sábado (3) às 18h.

Caso confirme a vaga, a Jacuipense escreve um outro capítulo na história do futebol baiano e se torna a primeira equipe do Estado a chegar em uma final da Série D. Além disso, se torna a segunda equipe do interior a alcançar uma final nacional em toda a história. O único até então é o Fluminense de Feira, que chegou à final da Série C de 1992 e foi derrotado pelo Tuna Luso.



*supervisão do subeditor Miro Palma