Danilo se diz adaptado ao lado esquerdo e alerta sobre a Croácia

Com Alex Sandro em compasso de espera na Seleção, o lateral direito Danilo continuará atuando pelo lado esquerdo da defesa brasileira. Nesta quinta-feira (8), véspera da partida contra a Croácia, pelas quartas de final do Mundial, o jogador concedeu entrevista.

Danilo afirmou que não vê problema em atuar pela esquerda e que se imagina como zagueiro em um futuro próximo. Na Juventus, ele tem jogado nessa posição.

"Estou à disposição, estou bem. Em relação a jogar na direita, esquerda ou centro da defesa, para mim é indiferente. Já mostrei diversas vezes. Para mim é algo natural. Acho que nos próximos anos serei zagueiro, que é onde tenho desfrutado melhor. Mas o professor vai decidir a melhor maneira certamente. Dentro do campo (risos)", disse.

"Eu joguei assim [pela esquerda] durante um bom tempo no Manchester City. Na Juventus jogo assim há alguns anos. O segredo do sucesso na Seleção, dessa nossa capacidade de transformar os esquemas táticos, acho que é a disponibilidade dos jogadores. A comissão trabalha, vê de acordo com cada um o que pode ser melhor para o jogo, mas a disponibilidade dos jogadores em quererem fazer as coisas serem possíveis tem feito com que isso seja mais fácil", completou.

Depois de golear a Coreia do Sul por 4x1 nas oitavas de final, o Brasil ganhou mais confiança. Mas o Danilo alerta para os perigos que a Seleção vai encontrar diante da Croácia. Quem passar no confronto enfrentará na semifinal o vencedor de Holanda e Argentina.

"A Croácia marcou cinco gols e sofreu dois até agora. Se não me engano, em seis participações na Copa chegou em uma final e teve três quartas. Tem jogadores do calibre do Modric, inúmeros jogadores como Kovacic, Perisic, Brozovic, habituados a grandes decisões. Vai ser uma partida que nos exige estar no máximo da concentração e empenho. É um adversário que vai bater de frente com a gente de todas as maneiras", analisou.