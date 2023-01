Dankler lamenta chances perdidas: 'Tivemos duas e não marcamos'

O Vitória lamentou a terceira derrota no Campeonato Baiano. O rubro-negro perdeu para o Bahia por 1x0, neste domingo (29), na Fonte Nova. Apesar do resultado, os jogadores do Leão valorizaram a entregam do time diante do principal rival.

"Achei que nós fizemos uma boa partida. Brigamos o jogo inteiro. Ba-Vi é decidido em detalhe. Eles tiveram oportunidade e conseguiram marcar. Nós tivemos duas oportunidades e não marcamos, mas parabenizo a equipe pela garra, determinação e luta até o último minuto. Acho que esse é o espírito para que a gente possa dar continuidade na temporada", afirmou o zagueiro Dankler, ao Correio, após o apito final.

Kayky marcou o único gol do jogo, aos 17 minutos do primeiro tempo. Rafinha e Trellez tiveram chances claras de estufaram a rede para o Vitória, mas desperdiçaram.

"Clássico é uma partida à parte do campeonato. Sei que saímos daqui tristes pela derrota, queríamos ter ganhado. Tivemos chances no primeiro tempo de matar o jogo. Mais que eles ainda. Segundo tempo também jogamos bem, fomos para cima, mas, infelizmente, o resultado não veio. Triste pela derrota, mas saio com a cabeça para cima. Esse time é vitorioso, esse time merece ser ressaltado pelo trabalho. Como disse, saímos tristes, mas vamos levantar a cabeça para a classificação", afirmou o lateral direito Zeca, em entrevista à TVE.

O resultado manteve o Vitória na oitava colocação, com quatro pontos, fora da zona de classificação. Apenas os quatro primeiros colocados avançam às semifinais do estadual. Restam quatro rodadas para o fim da fase classificatória.

"Pela partida que nós fizemos hoje, se nós levarmos esse espírito para as quatro partidas que faltam, eu creio que dá pra gente vencer e classificar. Enquanto tem chance, a gente tem esperança. Esse é o espírito que a gente deve ter para a temporada e esses quatro partidas no Baiano, pra que a gente possa voltar a classificar após quatro anos. Tenho certeza que a gente vai conseguir superar esse momento difícil e sair com a classificação", projetou Dankler.

O Vitória volta a campo na quinta-feira (2), às 18h30, quando recebe o Jacobinense, no Barradão.