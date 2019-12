Dany Bananinha responde críticas sobre exercício físico durante a gravidez

Dany Bananinha usou as redes sociais nesta terça-feira (17) para falar sobre a relação dela com exercícios físicos durante a gravidez. A atriz sempre publica fotos dos momentos em que se dedica aos treinos na academia no perfil oficial dela no Instagram.

"Eu preciso treinar! Pra minha saúde, pra saúde da Lara, que já vai nascer atleta, feliz da vida...se Deus quiser", justificou ao avisar aos seguidores que iria começar a malhar. Ela fez uma série de vídeos e publicou nos stories na rede social.

A atriz Dany Bananinha, que faz exercícios físicos durante a gestação

(Foto: Instagram/@bananinhadany)

Cansada das críticas daqueles que rejeitam a rotina de exercícios físicos pesados durante a gestação, Dany Bananinha esclareceu que está desanimada em compartilhar sua rotina. "Sei que muitas meninas adoram que posto meus exercícios, mas não tenho paciência para as pessoas que gostam de julgar: 'Ah, você é maluca!'. Gente, gravidez não é doença! Não é doença! Tem pessoas que têm problemas, que têm que fazer repouso, mas a minha gravidez é uma bênção desde o início. Então, a médica falou que eu tenho que fazer exercício, que é muito bom", disse

Dany Bananinha também argumenta que tem um desejo enorme de conseguir fugir da cesariana. "Eu quero ter parto normal! Então, é muito bom (exercício físico). Se depender de força, eu acho que essa menina vai nascer com tudo! A médica terá de ser uma 'goleira', ó", brinca.