Dão se apresenta em encerramento de festival de cinema

O encerramento da Mostra Itinerante de Cinemas Negros - Mahomed Bamba (MIMB) acontece hoje, a partir das 20h, no Pátio do Goethe Institut, no Corredor da Vitória. Além da exibição de filmes e da cerimônia de premiação, a noite será embalada pelo cantor e compositor Dão, que faz show com suas canções autorais e releituras da black music. Dão recebe como convidado o cantor Lazzo Matumbi e a abertura fica por conta da cantora Gab Ferreira. Ingresso: R$ 20| R$ 10.

Em sua quarta edição, o festival exibiu mais de 70 filmes em sete bairros desde a última quarta-feira, produções audiovisuais nacionais e internacionais assinadas por realizadores negros, A mostra leva o nome do professor Mahomed Bamba, pesquisador fundamental sobre cinema negro e diaspórico, nascido na Costa do Marfim e radicado no Brasil, onde viveu por mais de vinte anos até morrer em 2009.