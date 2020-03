Darlan consegue a 3ª melhor marca do ano no arremesso de peso

A estreia de Darlan Romani na temporada de 2020 foi melhor do que a encomenda. Neste sábado (14), o catarinense venceu a prova do arremesso de peso do Torneio FPA, da Federação Paulista de Atletismo, em Bragança Paulista (SP). Mais do que isso, conseguiu a marca de 21,52 metros, a terceira melhor do ano na modalidade, um ótimo sinal para quem daqui a alguns meses participará dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

Darlan Romani é uma das principais esperanças de medalha do atletismo do Brasil na Olimpíada. Campeão brasileiro, sul-americano, pan-americano e do Mundial Militar, além de quarto colocado no Mundial de Doha, o atleta reforçou essa condição com o desempenho deste sábado, o melhor começo de temporada de sua carreira. Apenas o neozelandês Tom Walsh (21,70 metros) e o croata Filip Mihaljevic (21,69 metros) estão à frente do catarinense no ranking da Word Athletics 2020.

Por causa de uma cirurgia para a extração das amígdalas, Darlan Romani teve de adiar os treinos da pré-temporada. Assim, só conseguiu competir pela primeira vez no ano no meio de março. Apesar disso, ele mostrou em Bragança Paulista que está em ótima forma.

"Estou treinando bem e me sentindo muito bem. A expectativa era obter um bom resultado, como consegui", disse Darlan Romani. "Eu demorei um pouco para voltar a treinar neste ano, foram quase dois meses entre as férias e a recuperação da cirurgia. Normalmente paro por três semanas ou um mês, no máximo, mas agora está tudo certo. Já recuperei quase todo o peso que perdi".

O atleta de 28 anos conseguiu a marca de 21,52 metros em sua sexta tentativa. Com isso, superou Willian Venâncio, que alcançou 19,51 metros em seu melhor arremesso e ficou com a segunda posição, e Wiliam Braido, o terceiro colocado, com 18,98 metros.