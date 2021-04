Das HQs ao trailer: conheça Shang-Chi, primeiro herói asiático da Marvel

Nesta segunda, 19, a Marvel Studios divulgou o primeiro trailer do longa-metragem Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, dirigido por Destin Daniel Cretton e previsto para chegar nos cinemas no dia 3 de setembro de 2021. Interpretado pelo ator sino-canadense Simu Liu, o personagem está prestes a se tornar o primeiro herói e protagonista asiático do Universo Cinematográfico da Marvel, que também se aventura de forma inédita no universo das artes marciais (não considere Punho de Ferro, da Netflix).

HQs

Inspirado em Bruce Lee, Shang-Chi foi publicado na década de 1970 por Jim Starlin e Steve Englehart. Criado pelo pai, Fu Manchu, um criminoso imortal, o personagem foi treinado para ser um mestre do kung fu. Porém, em uma das missões, Shang-Chi é obrigado a matar um homem indefeso e decide se voltar contra o pai. Vale notar, que o personagem não possui poderes e utiliza apenas as habilidades de luta dele, as quais, às vezes, envolvem o uso de armas, como espadas.

A versão do herói nas HQs (reprodução)

Primeira tentativa de live-action

Stan Lee até tentou produzir uma adaptação cinematográfica protagonizada pelo herói, qual seria interpretado por Brandon Lee (filho de Bruce), na década de 1980. Contudo, o projeto não foi desenvolvido.O ator morreu em 1993, no set de filmagens de O Corvo.

Destin Daniel Cretton

Curiosamente, o diretor Destin Daniel Cretton não tinha interesse por filmes de super-heróis, mas mudou de ideia quando viu a Marvel anunciar um filme de Shang-Chi. Para dar vida ao personagem, o cineasta se livrou de alguns estereótipos das HQs para criar uma versão atual do herói.

“Quando você olha para o personagem de Shang-Chi nos quadrinhos dos anos 1970 e 1980, o fato de ele existir e o fato de ser um personagem asiático era incrível. Mas, ao mesmo tempo, há aspectos dessa representação dele que podem parecer um pouco estereotipados. Então, quando começamos a mapear quem era esse personagem e como seria a jornada dele ao longo do filme, fomos todos muito sensíveis para não permitir que ele caísse em território estereotipado," disse Cretton em entrevista à Entertainment Weekly.

Uma história familiar no MCU

No MCU, o pai de Shang-Chi é o Mandarim, personagem que foi mencionado em Homem de Ferro 3. No filme, Trevor Slattery (Ben Kingsley) se passa pelo vilão e é desmascarado.