Datafolha: Lula tem 47%; Bolsonaro, 29%; Ciro, 8%; e Tebet, 2%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 18 pontos de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa pelo Palácio do Planalto, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta, 28. O petista está com 47% das intenções de voto. O chefe do Executivo aparece com 29% e oscilou um ponto para cima em comparação com o último levantamento.



Essa é a primeira amostra realizada após as convenções nacionais das siglas, que podem ocorrer até o dia 5 de agosto. Seis candidatos à Presidência já tiveram o nome homologado. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia 16 de agosto.



O candidato do PDT, Ciro Gomes, aparece em terceiro lugar, com os mesmos 8% da última pesquisa, e é seguido por Simone Tebet (MDB), com 2%; André Janones (Avante), Pablo Marçal (PROS) e Vera Lúcia (PSTU) estão com 1%. Votos brancos e nulos totalizam 6%. Luciano Bivar (União Brasil), General Santos Cruz (Podemos), Leonardo Péricles (UP), Luiz Felipe d’Avila (Novo), Eymael (DC) e Sofia Manzano (PCB) não pontuaram.



Segmentos



Entre o eleitorado feminino, Bolsonaro subiu seis pontos porcentuais em comparação com o levantamento do final de junho. Ele passou de 21% para 27%. Lula caiu de 36% para 32% no mesmo período. Como mostrou o Estadão, a campanha do presidente investe em diminuir a rejeição deste público.



O petista também registrou avanços, mas dentro da margem de erro de três pontos porcentuais, entre os homens e lidera por 48% a 32%. Já Bolsonaro perdeu, conforme a pesquisa, o mesmo montante no segmento, que tem 48% da população do País.



Bolsonaro também ampliou a influência entre os evangélicos. De acordo com o Datafolha, ele tem 43%, antes estava com 40%, e Lula, 33%, que estava com 35% no segmento.



Espontânea



Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não recebe uma lista com os nomes dos candidatos, Lula foi escolhido por 38% dos eleitores, ante 26% que preferem Bolsonaro - o petista oscilou um ponto para cima enquanto o presidente oscilou um ponto para baixo em comparação ao levantamento anterior. Ciro manteve os 3% e Tebet aparece com 1%.



O instituto entrevistou 2.566 eleitores nos dias 27 e 28 de julho em 183 municípios. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no protocolo sob o número BR-01192/2022.