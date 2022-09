Datafolha: Lula tem 50% dos votos válidos; Bolsonaro marca 36%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresenta 50% dos votos válidos para o primeiro turno das eleições 2022, segundo pesquisa do Datafolha nesta quinta-feira (29). Em seguida vem Jair Bolsonaro (PL) com 36%, Ciro Gomes (PDT), com 6%, e Simone Tebet (MDB), com 5%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

O instituto passa a divulgar o resultado dos votos válidos, excluindo as intenções de votos brancos, nulos e indecisos, pois esse é o critério usado pelo TSE para contabilizar o resultado do pleito.

Com 50%, Lula se mantém no limiar da vitória no primeiro turno, que exige 50% dos válidos mais um voto. Em relação ao levantamento anterior, divulgado em 22 de setembro, o ex-presidente oscilou de 47% para 50%. Bolsonaro havia marcado 33% e agora 36%, já Ciro foi de 7% para 6%, e Tebet manteve os 5% de intenções de votos. Soraya Thronicke (União Brasil) continuou com 1%.

A pesquisa do Datafolha ouviu 6.800 pessoas em 332 cidades de terça (27) a esta quinta (29). Ela foi encomendada pela Folha e pela TV Globo e registrada com o número BR-09479/2022 no Tribunal Superior Eleitoral.