Datena se irrita com falha técnica e discute com produção durante programa

Uma falha técnica aconteceu durante a exibição do programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, que irritou o apresentador da atração, José Luiz Datena. Na última sexta (26), o jornalista discutiu com a produção do semanal nos estúdios da emissora e teve seu áudio vazado.

Após apresentar uma das matérias no programa, um conteúdo publicitário entrou no ar, porém, uma falha técnica fez com que o anúncio fosse interrompido e o apresentador cortado. O áudio do comunicador irritado vazou para os telespectadores ao vivo.

"Meu amigo, deixa eu ver como está o tempo lá... Não. Mané! Era comigo aqui!", disse Datena, sem saber que estava sendo ouvido pelo público. Na sequência, o apresentador discute impaciente com a produção de seu programa apontando o erro cometido.

"Saiu merchandising sem som. Ninguém me avisa nada aqui. Eu só queria saber o que aconteceu. Sem som não adianta porque não dá pra dublar ninguém. Ao invés da gente parar de brincar, vamos fazer a coisa séria, senão dá tudo errado. Tá certo? Podemos fazer leve, numa boa, mas vamos prestar mais atenção, senão atrapalha o telespectador, por favor. Isso porque a gente está treinando há 20 anos", disse o apresentador visivelmente irritado.

Recentemente José Luiz Datena protagonizou outra polêmica. O apresentador recebeu uma mensagem em seu celular contendo material eleitoral de um candidato. Ao vivo, o comunicador se disse surpreso com o conteúdo e afirmou que não faria propaganda política da pessoa em questão. Datena não divulgou o nome do remetente da mensagem.