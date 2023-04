Datena sugere ser vice de Boulos e pede que ele enfrente Lula

Pré-candidato a prefe

Pré-candidato a prefeito da capital pelo PDT, o apresentador da Band José Luiz Datena aparece em um vídeo no qual conversa com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e tenta convencê-lo a aceitá-lo como candidato a vice em sua chapa na eleição do ano que vem.

A conversa aconteceu no sábado (1º) na casa do deputado do PSOL que reuniu mais gente ligada ao futebol, inclusive o ex-jogador Neto. Boulos tem dito que seu vice será do PT.

"O PSOL tem o único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula. O PT não aceita isso e vai querer fazer o Haddad", disse Datena, que foi gravado aparentemente sem saber durante a conversa.

Em seguida, o jornalista diz: "se você peitar o PT e disser que quer o Datena como candidato a vice...sinto muito. Política é como nuvem. (O PT) vai lançar um candidato próprio e tomar um nabo violento", diz o apresentador. Boulos não se manifesta sobre a sugestão e fica em silêncio.

Explicações

Em uma publicação no Twitter nesta segunda-feira (3), Boulos lamentou o vazamento da conversa.

"Neste sábado, Datena, o craque Neto e eu nos encontramos com outros amigos corintianos, a meu convite, para um jantar no Campo Limpo. Uma conversa informal sobre futebol e política. Lamento profundamente que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica", escreveu na rede social.

Durante o programa “Brasil Urgente”, que apresenta na TV Bandeirantes, o jornalista negou que tenha pedido uma chapa com o deputado. “Não pedi para ser vice coisa nenhuma. Ele (Boulos) tem um acordo com o PT, que por acaso é o partido do presidente Lula para que o vice seja dele. Eu disse apenas que se ele quiser uma composição comigo, tem que falar com o Lula”, comentou no ar.

Datena também reclamou do vazamento. “Acho estranho que vaze uma conversa dessa. Quem vazou é canalha, sem escrúpulo, era uma conversa privada”, completou.

Veja o vídeo abaixo: