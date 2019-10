Davi Moraes e Pedro Baby levam 'clima de encontro em casa' para o Café Rubi

Davi Moraes e Pedro Baby se conhecem desde sempre, e usufruem de uma amizade quase hereditária. Filhos de grandes e velhos amigos - os músicos Moraes Moreira, Pepeu Gomes e Baby do Brasil -, eles também herdaram dos pais a paixão pela música: os dois são exímios guitarristas. Requisitados por grandes nomes da música brasileira, eles também mantêm trabalhos solo, e parcerias entre si. É um pouco dessa relação familiar e artística, nutrida há anos, que eles apresentam no show que fazem hoje e amanhã, às 20h30, no Café Rubi.

"O Pedro é um pouco mais novo que eu, temos uma diferença de três ou quatro anos, ele sempre foi aquele amigo com quem eu brincava, via jogo no Maracanã. É uma amizade que vem de família mesmo. Quando vejo meu pai e o Pepeu, vejo a mim e o Pedro, e o mesmo acontece hoje com nossos filhos, que são bem próximos também", conta Davi Moraes.

Apesar de morarem no Rio de Janeiro, os dois guardam uma relação de carinho, respeito e admiração pela Bahia. Tanto assim que escolheram Salvador, e um espaço bem próximo ao Campo Grande, lugar central para o Carnaval do estado, para estrear o show conjunto."Começar aí é uma benção, o show vai rodar o Brasil, e precisávamos disso. Nós somos dois cariocas, mas temos sangue baiano, de onde vem a maior parte da nossa família. Passamos mais da metade da vida em cima de trios elétricos, dialogando com a riqueza dos blocos afro, do frevo, da guitarra brasileira. Salvador é um lugar muito especial", comenta.

"A gente vem curtindo essa parceria musical de sempre, junto com essa parceria familiar também, aumentando a família Novos Baianos" - Davi Moraes

O repertório passeia pelo choro, samba, bossa nova, afoxés, entre outros ritmos fundamentais da música brasileira. Tudo com a assinatura dos dois, como arranjadores e intérpretes. "Agora, depois de tantas caminhadas, de coisas bonitas que fizemos na MPB (seja trabalhos autorais, seja nas contribuições com grandes artistas), a gente pensou que estava na hora de fazer um encontro nosso no palco. Juntar as duas guitarras irmãs. Exaltar a guitarra rítmica brasileira, percussiva. Nossos pais foram precursores nisso, pioneiros na tradução do ijexá para o violão e a guitarra", diz Davi Moraes, orgulhoso.

O clima do show vai ser intimista, mas nem por isso, menos suingado. Depois de passear por temas instrumentais, tudo deve virar uma enorme festa. "Somos guitarristas, exploradores da sonoridade da guitarra, influenciados pela percussão, gostamos dos efeitos dos pedais. Vamos levar bandolim, violão, e só os dois, vamos mostrar toda essa riqueza rítmica e melódica", promete o músico.

“Um show com o Davi é um resumo do que a música tem de mais significante pra mim: parceria, comunhão e cumplicidade. Estou muito feliz de chegar nesse momento especial da vida e ter a oportunidade de realizar esse projeto“, conta Pedro Baby.

Serviço: Café Rubi. Hoje e amanhã, 20h30. Ingressos: R$ 100. Informações: 71 3013-1011. Vendas no site: https://couvertartistico.cafeteatrorubi.com.br/