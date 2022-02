David e mais 39: quem são os brasileiros no Campeonato Ucraniano

A invasão da Rússia à Ucrânia, na madrugada desta quinta-feira (24), atingiu o mundo do futebol, e gerou pânico entre os jogadores que atuam no país do Leste Europeu. Essa lista inclui 40 brasileiros, divididos entre a primeira e a segunda divisão do campeonato local.

O Brasil, aliás, é, de longe, o país que mais tem representantes entre os atletas estrangeiros que disputam na elite do futebol ucraniano: 30 ao todo. Segundo o site Transfermarkt, isso representa 30% de um total de 95 jogadores de fora.

O mesmo acontece na segunda divisão, que tem 10 brasileiros. O número corresponde a 43,5% dos 23 atletas estrangeiros na competição.

Entre os 40 jogadores do Brasil no futebol da Ucrânia, há alguns nomes conhecidos do futebol baiano. Como David, revelado pelo Vitória. O atacante foi negociado junto ao Metalist, da Série B local. Apesar de já ter sido anunciado pelo clube e até ter sido titular em amistosos, o jogador de 22 anos ainda pertence ao Leão, já que os trâmites da negociação não foram concluídos.

David, aliás, conseguiu “fugir” do conflito. É que o Metalist está na Turquia fazendo pré-temporada, e voltaria nesta quinta-feira (24) à Ucrânia. Com a invasão da Rússia, o espaço aéreo foi fechado, e os jogadores seguem com destino incerto. O clube tem outros três brasileiros no elenco, incluindo Matheus Peixoto, ex-Bahia.

Também atuam na equipe Mailton, ex-Atlético-MG, e Paulinho Bóia, ex-São Paulo, além do meia equatoriano Cazares, que vestiu a camisa do Galo entre 2016 e 2020.

Matheus Peixoto não é o único ex-Bahia nas divisões do futebol ucraniano. Há ainda o volante Edson, que deixou o Esquadrão no início da atual temporada rumo ao Rukh Lviv. Ele usou as redes sociais para tranquilizar os amigos e familiares.

"Queria dizer que estou bem. A cidade que estou fica distante da capital e fronteiras com a Rússia. Aqui na cidade, por enquanto, as pessoas vivem normalmente, mas a preocupação existe e é evidente como vocês estão vendo...Já estou em contato com o clube, junto com outros estrangeiros, esperando orientações do que devemos fazer de agora em diante, mas estou bem", escreveu, no Instagram.

O clube que tem mais brasileiros no elenco é o Shakhtar Donetsk, com 13, ao todo. Na manhã desta quinta-feira (24), um grupo de jogadores se reuniu em um hotel em Kiev para se proteger. Eles gravaram um vídeo pedindo socorro e ajuda para deixar o país. A embaixada brasileira na cidade trabalha para tentar tirar os cidadãos do país.

Confira a lista de jogadores brasileiros das duas primeiras divisões da Ucrânia:

Primeira divisão

Shakhtar Donetsk

Marlon Santos - zagueiro, 26 anos - ex-Fluminense e Sassuolo

Vitão - zagueiro, 22 anos - ex-Palmeiras

Ismaily - lateral, 32 anos - ex-Braga e seleção brasileira

Dodô - lateral, 23 anos - ex-Coritiba

Vinicius Tobias - lateral, 18 anos - ex-Internacional

Marcos Antônio - meia, 21 anos - ex-Athletico-PR

Maycon - meia, 24 anos - ex-Corinthians

Alan Patrick - meia, 30 anos - ex-Santos, Palmeiras, Inter e Flamengo

David Neres - atacante, 24 anos - ex-São Paulo e Ajax

Tetê - atacante, 22 anos - ex-Grêmio

Pedrinho - atacante, 23 anos - ex-Corinthians e Benfica

Fernando - 22 anos, atacante - ex-Palmeiras e Sporting

Júnior Moraes - 34 anos, atacante - ex-Santos e naturalizado ucraniano

Zorya Lugansk

Juninho - 26 anos, lateral - ex-Salgueiro

Cristian - 22 anos, atacante - ex-Botafogo-PB

Guilherme - 18 anos, atacante - ex-Botafogo

Metalist 1925

Fabinho - 25 anos, meia - ex-Teresópolis

Marlyson - 24 anos, atacante - ex-Madureira

Derek - 24 anos, atacante - ex-Figueirense

Dnipro

Busanello - 23 anos, lateral - ex-Chapecoense

Felipe Pires - 26 anos, atacante - ex-Palmeiras e Fortaleza

Bill - 22 anos, atacante - ex-Flamengo

Rukh Lviv

Edson - 23 anos, volante - ex-Bahia

Talles Brenner - 23 anos, atacante - ex-Fluminense e Vila Nova

Kolos Kovalivka

Diego Carioca - 24 anos, atacante - ex-Lajeadense

Renan Oliveira - 24 anos, atacante - ex-São Bernardo

Dínamo de Kiev

Vitinho - 22 anos, atacante - ex-Athletico-PR

Vorskla

Lucas Rangel - 27 anos, zagueiro - ex-Itumbiara

Chornomorets

Wanderson - 27 anos, volante - ex-XV de Piracicaba

Inhulets Petrove

William - 25 anos, zagueiro - ex-Santa Cruz

Segunda divisão

FC Metalist

David - 22 anos, atacante - Vitória

Matheus Peixoto - 26 anos, atacante - ex-Bahia e ex-Juventude

Mailton - 23 anos, lateral - ex-Atlético-MG

Paulinho Bóia - 23 anos, atacante - ex-São Paulo

VPK-Agro

Vicente - 25 anos, lateral - ex-Audax

Daniel Jesus - 23 anos, volante - ex-Novorizontino

Girnyk-Sport Gorishni Plavni

Bruno Ernandes - 22 anos, atacante - ex-Cuiabá

Kleber - 22 anos, atacante - ex-Rio Branco-ES

Kryvbas Kryvyi Rig

Vagner Gonçalves - 25 anos, atacante - ex-Cercle Brügge

FK Uzhgorod