David Luiz revela acidente com familiares: 'Carro capotou 8 vezes'

O Flamengo viveu um momento especial na última quarta-feira (19), quando conquistou o tetracampeonato da Copa do Brasil ao derrotar o Corinthians, nos pênaltis, no Maracanã. Mas a noite não foi somente de alegrias para todos. Um dos grandes jogadores do elenco rubro-negro, David Luiz viveu um enorme susto após o jogo.

Em meio às celebrações, o zagueiro foi informado que a irmã, o cunhado e dois sobrinhos haviam sofrido um grave acidente de carro a caminho do estádio. O veículo com os familiares do atleta despencou de uma altura de 40 metros, e capotou mais de oito vezes. Apesar do susto, eles não sofreram nada de grave.

A revelação foi feita pelo próprio David Luiz, em postagem nas redes sociais. Emocionado e com a voz embargada, o jogador propôs reflexão aos seguidores, e agradeceu a Deus por não ter perdido os entes queridos.

Confira o relato:

"Ontem estava esperando minha irmã, meu cunhado e meus dois sobrinhos para entrarem comigo no campo e viverem um dos momentos mais especiais da minha vida. Eles estavam vindo de viagem, e eu falei: "De repente atrasaram ou não puderam chegar a tempo". Começa o jogo, olho lá para cima para o camarote onde eles estariam e está um pouco vazio.

Não consigo enxergar meu pai e minha mãe, entro no jogo, vivo as emoções da forma que foi e da melhor maneira possível, dando o máximo.

Saio do jogo campeão e recebo a notícia que sofreram um acidente. Estão bem? Estão bem. Tento comemorar, seguir minhas responsabilidades com o time, comemorar, dar as nossas entrevistas e dividir tudo com vocês.

Mas quando chego em casa e vejo as fotos de um carro que cai de mais de 40 metros, capota mais de oito vezes e passa por árvores. E vejo que minha família está bem, foram alguns pontos e arranhões, mas poderia ter sido muito mais grave, aí entendo o poder de Deus nas nossas vidas.

O livramento que foi dado, a forma que Ele sustentou cada membro da minha família para estar torcendo por mim e ao mesmo tempo dando suporte. Entendo que temos sempre de entregar a vida a Deus. Ele quem nos guia e nos protege.

Às vezes com um óleo na pista pode acontecer o que aconteceu e ser fatal. Também me fez refletir como temos de aproveitar os momentos ao lado dos nossos, o abraço que devemos dar e não evitar. Não esquecer de dar e dizer "eu te amo". E aproveitar a vida. A vida é um sopro. Às vezes os nossos entes queridos se vão, e a gente nem tem tempo de se despedir. Então que possamos todos os dias aprender com isso, crescer da maneira mais simples de todas porque pode ser o seu último momento com eles.

Agradeço a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar com eles. E agradeço a Deus por ter me ensinado mais um dia. Que possamos juntos, todos, comemorar esse momento especial e esse título. Mas fica o aprendizado para todo mundo que devemos levar a vida de forma mais simples. E a simplicidade é amar quem nos ama, compartilhar com eles todos os momentos, seja um "bom dia" simples ou um abraço do nada. Seja o que for. Que Deus abençoe a todos vocês. Um beijão".