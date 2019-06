David Neres treina na vaga de Neymar para amistoso da Seleção

David Neres é o escolhido de Tite para o lugar de Neymar, cortado da Copa América devido a uma lesão no tornozelo. A indicação aconteceu neste sábado, no treino aberto da seleção brasileira realizado no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, última atividade antes da partida amistosa contra Honduras, que ocorre neste domingo, às 16h. Na defesa, as voltas do zagueiro Thiago Silva e do goleiro Alisson devem ser as outras novidades no time.



O atacante do Ajax recebeu o colete do treinador e treinou entre os titulares na rápida movimentação que levou pouco mais de quatro mil torcedores ao estádio gaúcho, local da partida deste domingo.



O treinamento deste sábado também marcou o reencontro de Alisson, ex-jogador do Internacional, com a torcida colorada. Campeão da Liga dos Campeões no último sábado, pelo Liverpool, o goleiro tem tudo para retornar à condição de titular no domingo no posto de Ederson.



Outro que deve retornar ao time é o zagueiro Thiago Silva. Ele se recuperou de uma cirurgia no joelho e disputa vaga com Miranda, escalado no amistoso da última quarta-feira em Brasília



Já no setor ofensivo, Roberto Firmino chegou a ser testado na vaga de Gabriel Jesus, titular no jogo da última quarta-feira contra o Catar, na movimentação deste sábado, mas o atacante do Manchester City, ao que tudo indica, deve continuar entre os 11 iniciais.



O Brasil estreia na Copa América na próxima sexta-feira, em São Paulo, contra a Bolívia, no Morumbi. Os outros adversários do Grupo A do torneio são Venezuela, (jogo na Fonte Nova, no dia 18), e Peru (Arena Corinthians, dia 22).