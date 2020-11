Davies, do Bayern, é o jovem mais valioso do mundo, diz estudo

O lateral-esquerdo Alphonso Davies, do Bayern de Munique, é o jogador jovem mais valioso entre as cinco principais ligas europeias (Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália e França), as mais ricas do mundo. A informação é do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), que divulgou o ranking os atletas nascidos nos anos 2000.

Canadense nascido em Gana, Davies tem valor estimado de 180 milhões de euros, R$ 1,2 bilhão na cotação atual. O segundo colocado é Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, com 125,6 milhões de euros (R$ 840 milhões), seguido de Ansu Fati, do Barcelona, com 122,7 milhões de euros (R$ 820 milhões).

O brasileiro mais bem colocado no ranking é o atacante Rodrygo, do Real Madrid, na 10ª colocação. Segundo o CIES, o valor estimado dele é de 69,9 milhões de euros (R$ 467 milhões). Vinicius Jr, também do clube espanhol, aparece na 12ª posição, com 58,5 milhões de euros (R$ 391 milhões).

Para fazer a lista, o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte leva em consideração fatores como desempenho, idade e tempo de contrato, e faz a estimativa de valor por meio de um algoritmo.

Veja o top 10: