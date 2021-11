Dayane rompe com Aline em "A Fazenda 13": "não me estimula em nada"

Na madrugada desta quarta (03/11), Dayane Mello rompeu com Aline Mineiro após afirmar que a peoa não estava disposta a comprar suas brigas no reality. Em conversa com Rico Melquiades, a modelo explicou suas motivações.

Dayane já se envolveu em algumas brigas com outros participantes e reclamou que Aline não tomava partido. "As coisas que ela vê, finge que tá tudo bem. Pra mim, não tá tudo bem e não sou ela", desabafou.

"Eu também tenho coração e tenho dignidade. Todas as pessoas que tentaram me botar fora desse programa são minhas opções de voto e não vou ficar de 'bibibi'. A gente é um grupo, mas quando chegar aquela hora é eu que vou sobrar", declarou.

Ela reclamou que não conseguia falar sobre o jogo com Aline e que isso atrapalhava a relação. "Eu preciso de pessoa que me estimula. Ela fica só no superficial. Não sei se é da personalidade ou se é o jogo. Se eu quero conversar algo daqui de dentro, eu falo com ela e tudo é rosas e flores. Meu Deus, bota o que tu pensa, o que tu acha, vamos criar, vamos dizer isso ou aquilo", disse.

"Ela só abre a boca pra dizer 'eu falei mal de alguém?' pra não ter placa ruim no Faro. Eu prefiro ter 10 placas do que 2 vezes não ter nenhuma placa e ser uma sombra. Ou querer estar tudo bem com todo mundo. Cadê a tua dignidade? Que jogo tu tá fazendo? Eu não posso me abrir nem com minha melhor amiga", afirmou.

Ela ainda comparou a ex-panicat com Rico e mostrou sua preferência pelo alagoano. "Contigo [Rico], tu leva minha imaginação pra lá e eu já levo a tua pra cá, porque tu se posiciona e não tem medo. Se ela não me estimula em nada, porque eu tenho que ficar no 'nhe nhe nhe'? Vamos ficar na amizade, mas cada um no seu jogo. Eu não sou feita pra todo mundo. Se eu não tenho liberdade para falar com a minha amiga e escutar um posicionamento, porque a menina tem medo do que vão falar ou vão ver ela falando?", disse.

Ela teme ser excluída pelas amizades atuais e declarou que a partir de agora seguirá o jogo sozinha. "Eu quero terminar esse jogo sozinha, lúcida, pensar, fazer o que eu sinto, mesmo se eu estiver solitária ou sozinha. É uma escolha minha porque eu posso. Eu não quero ser influenciada por ninguém. Quero ver, sentir e não vou ficar de beijinho pra cá e beijinho pra lá. Essa não sou eu, essa é ela", afirmou.