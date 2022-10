DC planeja spin-offs de Batman, retorno de Henry Cavill e Mulher-Maravilha 3  

Desde que o novo executivo David Zaslav assumiu como CEO da DC Comics e Presidente da Warner Bros. Discovery muita coisa está sendo revista na empresa. Depois de vários projetos cancelados, alguns planos começam a ser revelados para um futuro bem próximo. Um dos mais aguardados é a volta de Henry Cavill como Superman, que terá novo filme solo. Outros projetos incluem uma sequência de The Flash (o primeiro ainda nem saiu);,derivados de vilões do Batman e o terceiro solo da Mulher-Maravilha, com Gal Gadot como protagonista e Patty Jenkins na direção.

De acordo com o Hollywood Reporter o novo filme do Superman já está sendo produzido. O filme já tem um produtor confirmado e está atualmente à procura de roteiristas. Dwayne Johnson, por sua vez, espera que consiga colocar o filho de Krypton para contracenar com ele em um projeto que garanta um embate entre Adão Negro e o Super-Homem.

O roteiro de The Flash 2 já está pronto, mas ainda não se sabe se o título será protagonizado por Ezra Mille. Para isso, é preciso esperar a estreia do primeiro solo do herói em 22 de junho de 2023, já que a continuação resulta do bom desempenho deste.

Também podemos esperar muitos títulos focados no universo de Batman em breve. Isso porque, além Batman 2 e uma série focada no Pinguim, interpretado por Colin Farrell, o diretor Matt Reeves está fazendo reuniões com roteiristas e diretores para desenvolver longas sobre mais vilões do herói, incluindo antagonistas famosos como Espantalho, Cara de Barro e Professor Pyg.

Além disso, o longa sobre a feiticeira Zatanna não chegará à HBO Max e deverá ser vendido para outros serviços de streaming. Em uma matéria divulgada nesta segunda-feira (17), o THR revelou grandes mudanças no cronograma da DC.