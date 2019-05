De biquíni, Claudia Leitte recebe beijos dos filhos na barriga

Claudia Leitte começou bem acompanhada sua segunda-feira (13). No Instagram, a cantora, que está grávida de uma menina, publicou uma foto em que aparece de biquíni sendo paparicada pelos filhos, Rafael e Davi, que beijam sua barriga.

Grávida pela terceira vez, Claudia Leitte já anunciou o nome da filha: Bella. A criança é de seu casamento com o empresário Marcio Pedreira, com quem também tem Davi e Rafael. No domingo de Dia das Mães, Claudia encantou a web ao mostrar, pela primeira vez, a pequena Bella se mexendo em sua barriga.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Ela também aproveitou a data especial para lançar uma nova música.Intitulada Um Milhão de Vezes, a música é original do cantor e compositor Rafinha Acústico e foi lançada por ele em 2018, quando viralizou e chamou a atenção de Claudinha.

Um Milhão de Vezes é inspirada na mãe de Rafinha e a versão de Claudia Leitte foi apresentada com vídeo no IGTV da cantora, com cenas em estúdio e do arquivo pessoal da própria Claudinha.

Em um trecho da música, ele diz: "pode contar duas vezes a mesma história, pode pedir cinco vezes pra eu trancar a porta. Eu vou sorrir e olhar pro céu e agradecer um milhão de vezes por ter sido com você aqueles nove meses".

Mudanças no corpo

Recentemente, Claudia Leitte comentou as mudanças em seu rosto durante a gestação. "O meu rosto fica completamente diferente. Nunca gostei das minhas bochehas e acho que está dez milhões de vezes maior. Não acho feio não, acho cheinho. Mas não estou me achando feia. Estou tão feliz", explicou ela.

A cantora também comparou essa gestação com as duas anteriores. "Acho que a gravidez de menina dá um negócio feminino, não sei se é minha sensibilidade hormonal. Dos meninos eu mudei, mas ficou mais grosseiro o meu rosto. Estou sentindo inchado, mas os meus traços, se você pegar nesta idade gestacional da gravidez de Davi e Rafa, estavam mais modificados. Aqui são os meus traços, mas mais cheinha. Estou achando fofo".