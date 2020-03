A apresentadora Xuxa Meneghel estreou ontem a segunda temporada de seu programa The Four Brasil, reality de música na Record. A Rainha dos Baixinhos celebrou a estreia em alto estilo, com cabelo rosa. "Com todo respeito ... posso entrar na sua casa???? (domingo é nosso)", escreveu Xuxa no Instagram, na legenda da foto com o novo visual. A filha da apresentadora aprovou a mudança da mãe e comentou: "Perfeita". A colega de emissora, Sabrina Sato também gostou da ousadia de Xuxa : "Maravilhosa!".