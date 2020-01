De contrato renovado, Farinha é relacionado para duelo do Vitória

Um dos garotos da base mais queridos pela torcida terá uma chance no Vitória em 2020. O volante Farinha, de 21 anos, renovou contrato com o Leão e foi relacionado para a estreia no Campeonato Baiano, nesta quarta-feira (22), às 19h30, no Barradão.

Destaque da base rubro-negra desde o sub-17, quando foi titular na conquista da Copa do Brasil da categoria em 2015, o volante tinha contrato até o final do ano passado. Na semana passada, o clube o procurou para a renovação.

O detalhe é que, com a renovação, Farinha mudará de 'nome' no elenco do Vitória. Pelo que divulgou a assessoria de imprensa do clube, o volante passará a ser chamado por Matheus Santana.

Apesar do bom rendimento na base, Farinha só recebeu uma chance no time principal, e ainda improvisado. Foi na derrota por 3x1 para o São Bento no Barradão, pela 4ª rodada da Série B de 2019. Volante de formação, ele foi sacrificado na lateral direita.

O atleta não será titular. O técnico Agnaldo Liz já indicou que repetirá a equpe que atuou por mais tempo nos dois jogos-treinos do time de aspirantes, contra Jacuipense e Atlético de Alagoinhas.

O time terá: Lucas Arcanjo; Wellisson, Dedé, Nuno e Gabriel Gomes; Gabriel Bispo, Nickson e Renzo; Gabriel Santiago, Eron e Caíque Souza.

CONFIRA OS RELACIONADOS:

Goleiros: João Pedro e Lucas Arcanjo

Laterais: Gabriel Gomes, Léo, Marcelinho e Wellisson

Zagueiros: Dedé, Nuno e Matheus Morais

Volantes: Gabriel Bispo, Matheus Santana (Farinha), Figueiredo e Paulo Vítor

Meias: Nickson e Renzo

Atacantes: Caíque Souza, Luan Gabriel, Negueba, Ruan Café, Ruan Nascimento, Edson, Gabriel Santiago e Eron