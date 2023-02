De farda, homem de moto rouba celular da mão de criança de 4 anos no IAPI; vídeo

Uma criança de 4 anos que estava com a mãe teve um celular que levava na mão roubado na quinta-feira (9), no bairro do IAPI, em Salvador. Câmeras de segurança mostraram o momento em que dois homens em uma moto se aproximam das duas, que retornavam da escola da menina. A cena foi exibida no Jornal da Manhã, da TV Bahia.

O crime aconteceu na manhã de ontem, na Avenida Leão, por volta das 10h30. Moradores reclamam da violência na região.

A dupla usava uma farda de empresa. Quando se aproximam da mãe e da criança, um deles desce, colocando a mão na cintura, como se tivesse uma arma - não é possível precisar com certeza pelas imagens se ele estava armado. Ele então pega o celular da mão da criança e volta para a moto, fugindo com o comparsa.

Assustadas, mãe e filha saem do local. Uma moradora contou à TV Bahia que deu um copo de água para a mãe, que estava tão nervosa que nem conseguia explicar o que tinha acontecido. Ela, que preferiu não se identificar, diz que os crimes são comuns no bairro.

“Eles entram de motocicletas. É uma rua que não tem saída. Eles entram de moto, assaltam e saem como se nada tivesse acontecido. Eles não respeitam ninguém, a criancinha mesmo de ontem estava nervosa, a mãe também desceu, pediu água a gente, perguntei o que aconteceu e ela não conseguia falar. Falei 'foi assalto?' e ela balançou a cabeça que sim. Ela nervosa, a filha nervosa. A falta de segurança está demais", disse.

A Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência, que também não foi registrada em delegacia. Em nota, a PM diz que o policiamento na região é feito pela 37ª Companhia Independente (CIPM), que usa viaturas em rondas e abordagens para prevenir crimes. A área conta ainda com apoio de equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp BTS.

"A corporação ressalta a importância de o cidadão acionar a PM através do 190 ou 181 caso flagre ou seja vítima de crime, bem como registrar o fato na delegacia", diz a nota.