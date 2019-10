De Férias com o Ex: Nova temporada tem MC, blogueiros e BBB; veja nomes

Programa de maior repercussão da MTV, o De Férias com o Ex estreou nessa quinta-feira (3) mantendo a tradição. A atração virou um dos assuntos mais comentados da internet com a #exnaMTV, e entregou o que prometeu: barraco, festa e muita pegação. Dessa vez, os anônimos deram lugar a celebridades. A disputa começou com 12 participantes: MC Rebecca, Leo Picon, Hana Khalil, da edição 19 do BBB, Túlio Rocha, Cinthia Cruz, Fábio Beltrão, Rafaela Porto e Flávio Nakagima, além dos veteranos do programa Stefani Bays, Any Borges, Gui Araújo e Lipe Ribeiro. Todos eles morando juntos em uma mansão em Trancoso, na Bahia, à espera de seus ex-namorados (as).

Túlio Rocha, o primeiro a chegar na mansão participou de um bate-papo ao vivo no YouTube com Becca Pires, no quadro No Estúdio Com o Ex: Celebs. Juntos, eles comentaram sobre tudo que rolou no primeiro episódio. "Eu fiquei um pouco mais aliviado quando eu vi que tinha uma galera que eu já conhecia, isso me deu a liberdade de me sentir mais entrosado", comentou Túlio.

Na nova temporada, as celebridades terão de conviver com as chegadas surpresas (no primeiro episódio, quatro ex saíram do mar de uma só vez), mas também terão de enfrentar os desafios propostos pelo famoso tablet do terror.

Para a ex-BBB Hana, foi uma loucura participar de dois realities em apenas um ano. “Mas esse é mais leve, curtição, aqui é o jogo dos prazeres”, comparou em entrevista ao F5. “Vocês verão a Hana 2.0, mais madura”, aposta. Para ela, a oportunidade de um segundo reality foi boa para as pessoas verem como ela realmente é. "Materializar o que eu digo. Foi um passo para eu ver como o mundo se comporta com relação a um LGBT”, diz ela, que é bissexual assumida. A preocupação é comente com a recepção da própria família. “Eles sabem de tudo. Só nunca viram. Meu medo é mais pelo desgaste emocional deles”, explica Hana, que também conta que há coisas das quais se arrepende na casa, mas que não revela.

Do grupo que volta ao reality, o ex-participante Lipe Ribeiro diz que o que importa é se divertir. “O que as pessoas podem esperar de mim é um cara que entra para pegar geral. Isso é literalmente umas férias”, define. Ele diz ter aceito novamente o convite por conta da curtição, mas também pela exposição. “O reconhecimento que esse programa me deu é muito interessante. Sou empresário e consigo ter mais sucesso, sim”, avaliou.

Além da estreia do reality, há uma outra novidade que envolve a MTV. Gabi Prado, ex- participante da atração, ganha a partir de agora um programa nas redes sociais da MTV. É o MTVixe, no qual ela divaga sobre coisas da vida, sentimentos, alegrias e frustrações de um modo divertido. Toda terça e quinta nas redes sociais.