De férias em Salvador, Caetano descobre que será avô outra vez 

Tom e Jasmine serão pais de primeira viagem (Foto: Reprodução)

O dia de praia de Caetano Veloso, no Porto da Barra, talvez já fosse um bom prenúncio. É que a esposa de Tom Veloso, Jasmine, vai dar à luz ao primeiro filho do casal, tornando o criador da Tropicália avô pela terceira vez.

A produtora Paula Lavigne, mãe de Tom, que será avó de primeira viagem, comemorou a boa notícia do dia através de uma postagem em sua conta no Instagram.

“Com muita alegria que comunico que a família Lavigne-Veloso vai crescer!”, postou ela, usando uma camisa com os dizeres “Lute como uma avó”, e ao lado de Caetano.

Os outros netos de Caetano são filhos de Moreno, seu primogênito, que já tem dois filhos. Rosa, de 13 anos, e José, de 11.

Caetano curtiu a tarde desta quarta-feira no Porto da Barra, em Salvador, ao lado de amigos. Ele tem passado a maior parte dos últimos verões (incluindo este) em sua casa no bairro do Rio Vermelho, onde costuma receber artistas, além de parentes e amigos.