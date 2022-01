De férias nos EUA, atacante do Corinthians tem casa assaltada

De férias nos Estados Unidos, o atacante Róger Guedes, do Corinthians, teve a casa assaltada. O jogador revelou o roubo nesta segunda-feira (3), em uma rede social, e disse que os ladrões levaram joias, bolsas e até mesmo camisas do Timão.

A residência do atacante fica em um condomínio fechado em Alphaville, bairro nobre dos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. No Instagram Stories, Róger Guedes informou o roubo e, em seguida, postou uma foto com um emoji, indicando irritação com o episódio.

"Essa madrugada um bando de fdp assaltaram (sic) a minha casa. A essa altura já sabem que me roubaram, porque levaram até as minhas camisetas do Corinthians, joias e bolsas", escreveu.

Róger Guedes informou, em rede social, que teve a casa assaltada

(Foto: Reprodução)

O atacante deve retornar ao Brasil nos próximos dias. A reapresentação do elenco do Corinthians está marcada para a segunda-feira da semana que vem, dia 10, quando o time inicia a pré-temporada.