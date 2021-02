De filho para pai: Davi Moraes comanda live de Carnaval em homenagem a Moraes Moreira

O ano de 2021 está diferente para o folião. Não bastou a pandemia ter tirado o trio elétrico e o povo na rua: esse vai ser o primeiro Carnaval sem Moraes Moreira, o homem que era o próprio Carnaval em cada esquina. A presença física do músico baiano não poderá ser sentida, mas sua obra, legado e referência ‘vão navegar no mar azul’ da internet, na live-show comandada pelo seu filho Davi Moraes, hoje, a partir das 19h, no canal do YouTube da cervejaria Bohemia, que patrocina o evento batizado como Moraes Carnaval Moreira.

O show promete ser uma verdadeira homenagem ao artista, morto em 13 de abril de 2020, vítima de um infarto. “A gente quer matar a saudade cantando. Vamos cantar a obra linda que ele deixou”, garante Davi, um dos três filhos de Moreira.

“Para ele não existia a possibilidade de ficar sem Carnaval. Era um dos grandes amores da vida dele. Estou entendendo que ele mandou essa missão e a gente só está cumprindo”, explica Davi.

O show vai durar duas horas e será transmitido do estúdio da produtora Macaco Gordo. A live terá a participação de Paulinho Boca (parceiro de Moraes nos Novos Baianos), Gerônimo, Luedji Luna e da banda Gilsons. “Eu herdei essa amizade com Gerônimo e Paulinho. A Luedji vou conhecer agora, cantando, o que é uma maravilha. E os Gilsons eu conheço desde meninos. É legal ver que o legado dele continua indo para a nova geração de músicos”, conta Davi.

Repertório afetivo

“No repertório não coube tudo que queríamos botar. Mas o resultado está bom. Vamos passear entre o afoxé, samba, frevo, afrosamba... É um hit atrás do outro, músicas que o Brasil cantou e que fazem parte da trilha sonora desse povão”, garante Davi. Ele aponta três que não podem faltar: Chão da Praça, Eu Sou o Carnaval e Pombo Correio.

Essa última, segundo o filho, marca o momento que Moraes passou a colocar letra nas melodias de Osmar Macêdo, tornando-se o primeiro cantor de trio elétrico no Carnaval.

“As músicas começaram a estourar e ele mesmo dizia que começou voando nas asas de um pombo correio. Esse voo foi longe”, diz orgulhoso.

Davi e Moraes fizeram uma turnê juntos para marcar os 40 anos do álbum Acabou Chorare (Arisson Marinho)

Moraes Moreira nasceu em Ituaçu, interior da Bahia, em 1947. Formou com Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão os grupo Novos Baianos, ficando com eles de 1969 até 1975. A partir daí, virou cantor do Trio Elétrico Armandinho Dodô e Osmar, onde ficou até em 1981. Em paralelo, já conduzia a carreira solo, que rendeu mais de 20 discos. Este ano, em presença astral, ele será homenageado pelo CORREIO. “Tenho muito carinho pelo jornal e agradeço a homenagem em nome da família”, diz Davi.

Paulinho Boca diz que todos os dias lembra do amigo e que essa homenagem vai fazer jus a ele:

“Davi vai estar com a banda que se apresentava com Moraes no Carnaval. Se não tivesse a pandemia, o espírito da festa já teria baixado na gente e a homenagem ia ser na folia”, lamenta o cantor, que vai interpretar com Davi as canções Mistério do Planeta, Besta é Tu e Brasil Pandeiro.

Gerônimo promete cantar Chame Gente e Chão da Praça:

“A gente vai estar materializando a memória de Moraes, cuja influência que paira na cabeça de todos os baianos. Ele é o ‘pré-axé’. Suas músicas são universais e a verdade é que nunca vão morrer, nem mesmo na pandemia”, opina.

Amigos de Davi, a banda Gilsons, formada pelo filho e netos de Gilberto Gil, não escondem que Moreira é uma das suas referências. “Daí vem a certeza de onde vem essa raiz toda que a gente carrega nos nossos violões”, diz Francisco Gil. “Fazer essa live não vai substituir, mas vai dar um pouco do gosto de Carnaval e tocar esse repertório que a gente ama muito”, diz João Gil.

Serviço

O quê: Live Moraes Carnaval Moreira

Onde: No canal da Bohemia no Youtube [https://www.youtube.com/user/bohemiaoficial].

Quando: Nesta sexta-feira (12), às 19h.

Interação: Quem postar frases legais e marcar a hashtag #MoraesCarnavalMoreira nas redes sociais terá a mensagem veiculada durante a live.

Carnaval do CORREIO

Mesmo sem festa na rua, haverá Carnaval nas páginas e no site do CORREIO. O projeto Correio Folia em Casa criado para homenagear Moraes Moreira com o slogan "É Carnaval. Mesmo em casa, tamo junto". Estão sendo publicadas diversas reportagens especiais, programas ao vivo, podcasts, playlists e entrevistas.

O "prato principal" vai ser o programa ao vivo especial "Os Carnavais de Moraes", que vai ao ar no dia 16, em todas as redes sociais do jornal a partir das 14h com transmissão do E–Stúdio e ITS Brasil. A atração terá participação de grandes nomes da música baiana como Daniela Mercury, Paulinho Boca de Cantor, Larissa Luz, Margareth Menezes, Márcio Victor, entre outros, que homenagearão o poeta e compositor que morreu no ano passado.

O Correio Folia é uma realização do jornal Correio com o apoio da Bohemia Puro Malte e da Drogaria São Paulo. A transmissão é da ITS Brasil e E_Studio.

* Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier.