De Gal Costa ao Chicletão: entenda o sucesso de 'Cabelo Raspadinho'

“Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho

Cabelo pintado ou Veó

Cabelo embaraçado, encaracolado, rastáfari, rock'n' roll”.

Você, que é folião, com certeza já ouviu no Carnaval ou em qualquer micareta esses versos cantados por Bell Marques - primeiro, com o Chiclete com Banana, e agora em carreira solo. Isso vem acontecendo desde o ano 2000, quando os compositores Edu Casanova e Tenison Del Rey lançaram 'Cabelo Raspadinho', música que se tornaria um dos clássicos da axé music. Mas, afinal, para qual dos Ronaldinhos essa composição foi feita: o Fenômeno ou o Gaúcho?

Segundo o cantor e compositor Edu Casanova, a música foi composta com o objetivo de promover a paz entre as tribos que participam do Carnaval (roqueiros, rastafáris, pagodeiros, alternativos e a comunidade LGBTQIA+). Lançada no ano de 2000, no CD Borboleta Azul, do Chiclete com Banana, 'Cabelo Raspadinho' até hoje vem rompendo barreiras por onde passa.

Ela venceu todos os prêmios oferecidos às melhores músicas do Carnaval (Troféu Dodô & Osmar e Bahia Folia, da Rede Bahia de Televisão) com votação direta do publico, e é até hoje a única música brasileira postada no site do Real Madrid em homenagem ao craque Ronaldo Fenômeno (ídolo do Real Madrid durante os anos de 2002 a 2006).

Mas não pensem que o sucesso se restringiu apenas à cena da axé music. Uma das divas da MPB, a cantora Gal Costa também não resistiu ao suingue. Ela cantou em um show na Concha Acústica do TCA. Mas antes de soltar a voz, Gal anunciou que ia cantá-la não no estilo axé, mas em outra pegada. E ficou muito bonita, também.

Os compositores Edu Casanova e Tenison Del Rey (Foto: Divulgação)

Passados 22 anos desde que Cabelo Raspadinho foi lançada, continua sendo música indispensável no repertório de Bell ou de qualquer artista que queira agitar o público nos carnavais ou micaretas. O homenageado Ronaldo Fenômeno atualmente é dono do Cruzeiro Futebol Clube de Minas Gerais, onde ele atuou e se sagrou campeão em várias oportunidades. Hoje, o time mineiro disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Já os compositores seguem suas trajetórias, trabalhando, fazendo shows e criando novas composições. Tenison faz parte de um projeto chamado Autorais, com Jorge Zarath e Tonho Matéria. E numa coisa eles concordam: 'Cabelo Raspadinho' terminou se tornando marca registrada em suas carreiras e não tem como desassociá-la deles. O que, na verdade, não é nenhum problema. Pelo contrário. Como eles fizeram questão de comentar em conversa com o Baú do Marrom.

Edu Casanova diz que:

"É impressionante a força desta música, jamais imaginei que ela durasse tanto tempo mexendo com as pessoas. Tenho um carinho enorme por está canção e tudo que ela já provocou e mudou na minha vida. Ela tem uma energia guerreira como eu, cheia de simbologia e leveza. Quando penso que já atingiu o topo, ela me apresenta um outro caminho".

Tenison Del Rey completa: