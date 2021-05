De helicóptero, Neymar se apresenta à seleção para Eliminatórias

O atacante Neymar se apresentou no começo da tarde desta quinta-feira (27) para começar os treinamentos visando as próximas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O camisa 10 do Paris Saint-Germain chegou em seu helicóptero na Granja Comary, centro de treinamento da seleção brasileira, localizado em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Também chegaram nesta quinta-feira (27): Fabinho, Renan Lodi, Casemiro, Éder Militão, Danilo, Emerson, Felipe, Éverton Cebolinha, Lucas Paquetá, Marquinhos e Alex Sandro. Na quarta-feira (26), já haviam se apresentado Alisson, Roberto Firmino, Richarlison e Douglas Luiz. O dia seria reservado para testes físicos e clínicos, mas o goleiro do Liverpool já iniciou os trabalhos no gramado, acompanhado do preparador Taffarel.

Ainda faltam chegar os atletas que atuam no Brasil, aqueles que ainda jogarão pela Libertadores da América e a final da Liga dos Campeões. De acordo com o cronograma da CBF, o goleiro Weverton, do Palmeiras, se apresenta no domingo, Thiago Silva, Ederson, Everton Ribeiro e Gabigol chegam no dia seguinte e Gabriel Jesus será o último a ser integrado ao elenco comandado pelo técnico Tite, na terça-feira, 1º de junho.

Os atletas que vieram e ainda virão do Reino Unido teriam que cumprir quarentena de 14 dias, mas ficam em isolamento na bolha implementada pela seleção brasileira, seguindo as normas restritivas estabelecidas pelo Governo Federal. Todos o elenco está sendo submetido a testes de covid-19. A CBF fez o compromisso de enviar todas as informações sobre a saúde dos jogadores para o Ministério da Saúde.

Tite comandará treinos na Granja Comary até o dia 2 de junho, data da viagem para Porto Alegre. Na capital gaúcha, a seleção brasileira fará no dia seguinte o treino oficial no Beira-Rio. Às 21h30 do dia 4, Brasil e Equador entram em campo pela sétima rodada das Eliminatórias.

Após a partida, o elenco ficará durante mais três dias treinando em Porto Alegre, no CT do Internacional. No dia 7, a delegação viaja para Assunção, onde, no dia seguinte, o Brasil enfrenta o Paraguai às 21h30.

O Brasil lidera as Eliminatórias com 12 pontos conquistados em quatro rodadas e é a única equipe com 100% de aproveitamento na competição. Nas primeiras partidas, venceu Bolívia, Peru, Venezuela e Uruguai.