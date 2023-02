De Hoje a Oito agita foliões no Carmo: 'Fiquei casada tempo demais e perdi isso aqui'

A Travessa dos Perdões ficou apertada para acolher o trio do Bloco De Hoje a Oito, e a multidão de foliões que tomou conta do espaço no início da tarde deste sábado,11, para manter uma tradição carnavalesca: os bloquinhos de rua no Santo Antônio Além do Carmo.

A saída do bloco demorou mais que o previsto, pois, em diversos momentos, o trio e as caixas acústicas ficam entaladas nas curvas e becos do bairro histórico.

A confusão, no entanto, não diminuiu a animação da contadora Joice Domingo, 33, que foi curtir o pré-Carnaval de Salvador pela primeira vez. "Acho que fiquei casada tempo demais e terminei perdendo essa festa tão diversa e animada", gracejou.

A assessora de investimentos Juliana Medina, 38, também estava presenciando a festa pela primeira vez e se fosse encantada. "Morei no Santo Antônio por 20 anos, mas num período onde as festas não eram tão animadas. Isso aqui me remete aos antigos carnavais do Campo Grande, uma festa de rua, aberta, livre e divertida. Carnaval de verdade!", completou.

Fã do De Hoje a Oito, Mariana Medina, 30, disse que, esse ano, participou dos ensaios que antecederam o desfile e contribuiu financeiramente para ajudar o desfile. "Passamos um período bem difícil, então, nada mais justo que tenhamos um Carnaval bonito, democrático e inclusivo", destacou.

Morador do bairro há 21 anos, Reginaldo Costa estava aguardando ansioso pelo fim de semana que antecede a folia de Momo. "São essas manifestações que saíram o bairro e, por isso, não podem morrer. Em que outro lugar, é possível ver uma festa tão democrática, com crianças pequenas, famílias...Todos participando tranquilamente ", completou.

O morador Robinho Rosário fez questão de pontuar que o seu Carnaval se resume ao Santo Antônio, uma vez que, nos dias da folia tradicional, ele viaja com a família. "Aqui é meu reduto e minha alegria. Estou aproveitando o tempo perdido desde a sexta, quando teve o desfile do Urso da Meia Noite", finalizou.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.