De Jorge Perreco a Zeca: quem fez o 1º gol do Vitória em cada Série B

O Vitória estreou com o pé direito na Série B de 2023. O Leão bateu a Ponte Preta por 3x0, no Barradão, e deu um passo à frente na briga pelo acesso à primeira divisão. Foi o melhor resultado do rubro-negro em um primeiro jogo da competição desde 2007, quando goleou o Avaí por 5x1. Vale lembrar que, ao fim daquela edição, o clube subiu.

Zeca foi o responsável por abrir o placar diante da Ponte, em cobrança de falta. Osvaldo ampliou no fim do primeiro tempo e Rodrigo Andrade, já no finzinho da partida, selou a vitória, diante de 20 mil torcedores rubro-negros.

Zeca comemora o gol sobre a Ponte Preta

(Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Você se recorda, aliás, quem foram os autores dos primeiros gols do time em cada estreia na Série B? Veja abaixo os jogadores - e como foram as partidas:

*Antes, uma observação: o Vitória participou da Taça de Prata em 1982 e 1983, mas o sistema era bem diferente da segunda divisão atual. Na época, a competição era interligada à Taça de Ouro, e os clubes podiam 'subir' e 'descer' no mesmo ano.

Foi o que aconteceu em o Leão em 1982. O time começou a temporada na Taça de Ouro, mas ficou em último do seu grupo. Assim, 'caiu' para as oitavas de final da Taça de Prata do mesmo ano. Também havia o caminho inverso: os melhores colocados nos grupos da Prata se qualificavam para a Ouro da mesma temporada. Ou seja, um time vindo da Taça de Prata poderia ser campeão brasileiro no mesmo ano.

Os dois campeonatos definiam seus participantes pela colocação dos estaduais. Se uma equipe não conseguisse se classificar para a Taça de Ouro, teria que disputar a Prata. Essa foi a situação do Vitória em 1983. Bahia e Galícia foram as equipes representantes na Ouro daquele ano, por serem, respectivamente, o campeão e vice do Baianão de 1982.

1992: Vitória 2x0 Anapolina - Primeiro gol: Jorge Perreco

A melhor campanha do Vitória na segunda divisão aconteceu há 31 anos. Em seu primeiro jogo da Série B 1992, o rubro-negro derrotou o Anapolina, de Goiás, por 2x0, no Barradão. Jorge Perreco foi o responsável por abrir o marcador da partida, aos 16 minutos. André Carpes deu os números finais, aos 21 do segundo tempo. O Leão alcançou a final da competição, mas o título ficou com o Paraná.

2005: Marília 2x2 Vitória - Primeiro gol: Alex Alves

Seis dias depois de conquistar o tetra no Campeonato Baiano (2002-2005), o Vitória se preparava para sua estreia na Série B de 2005. O rival era o Marília, na cidade paulista homônima. No estádio Bento de Abreu, o rubro-negro começou mal, e viu o anfitrião dominar o primeiro tempo. Ricardinho, aos 26 minutos, abriu o placar. Aos 11 do segundo tempo, Frontini ampliou, de pênalti. Mas o Leão conseguiu uma ótima reação. Um minuto depois, Alex Alves descontou e, aos 14, Alecsandro garantiu o empate.

2007: Vitória 5x1 Avaí - Primeiro gol: Jean

O início da Série B de 2007 foi similar ao Vitória com 2023. Nos dois anos, o time voltava após uma temporada complicada, com a disputa da terceira divisão. Aquele retorno há 16 anos também aconteceu no Barradão, e convenceu: atropelou o Avaí por 5x1, O jogo começou com preocupação para o anfitrião, que perdeu o artilheiro Índio ainda na primeira etapa, por lesão. Mas o Leão não deixou de pressionar, e abriu o placar aos 30 minutos: Jean aproveitou cobrança de escanteio de Jorge Henrique e marcou de cabeça.

O lance abriu a porteira. Sorato, que havia entrado no lugar de Índio, ampliou dois minutos depois. E fez mais um aos 38, após receber passe açucarado de Apodi. Já nos acréscimos, aos 46, Fábio Fidélis descontou. Na segunda etapa, o Vitória ampliou a goleada. Joãozinho marcou o quarto, de pênalti, aos 10 minutos, e Hugo Henrique sacramentou o resultado de cabeça, aos 23, depois de ótimo cruzamento de Apodi.

2011: Vitória 1x0 Vila Nova - Primeiro gol: Neto Baiano

O Vitória começou a Série B de 2011 ainda tentando se recuperar de um baque. Menos de uma semana antes, acabava o sonho do Leão de conquistar o penta estadual, após sofrer uma surpreendente virada do Bahia de Feira no Barradão. Na sequência, era hora de receber o Vila Nova em casa, para a estreia na Segundona. Não foi um jogo fácil. O rubro-negro precisou suar, mas conseguiu sair com o resultado positivo graças a Neto Baiano. Aos 33 minutos do segundo tempo, o atacante trocou passes com Rildo e mandou para o fundo do gol.

Neto Baiano comemora o gol do Vitória sobre o Vila Nova

(Foto: Felipe Oliveira/EC Vitória)

2012: Grêmio Barueri 0x1 Vitória - Primeiro gol: Neto Baiano

O Vitória chegou perto de conquistar o acesso à primeira divisão em 2011, mas ficou na 5ª colocação. Assim, precisou disputar a Série B novamente no ano seguinte. A estreia foi contra o Grêmio Barueri, fora de casa. E terminou com resultado parecido com o primeiro jogo da temporada anterior: triunfo por 1x0, graças aos mesmos protagonistas. Dessa vez, Rildo sofreu pênalti, Neto Baiano chutou forte, no alto, e marcou, aos 38 minutos do segundo tempo. Ao fim da Segundona, o Leão conseguiria subir para a Série A.

2015: Oeste 1x2 Vitória - Primeiro gol: Escudero (2ª rodada)

Esse é o único caso da lista em que o primeiro gol do Vitória em uma Série B não foi marcado na estreia. Isso porque o Leão começou a Segundona de 2015 com derrota para o Sampaio Corrêa por 2x0, no Barradão. No jogo seguinte, conseguiu não só balançar as redes, como seu primeiro triunfo na competição: 2x1 sobre o Oeste, de virada, no estádio José Liberatti, em Osasco. Depois de Wagninho abrir o placar para o anfitrião, aos 11 minutos, Escudero cobrou falta e o goleiro Paes falhou. A virada ainda saiu no primeiro tempo: aos 44, com Elton.

2019: Botafogo-SP 3x1 Vitória - Primeiro gol: Caíque Silvio

O Vitória até saiu na frente em sua estreia na Série B de 2019, diante do Botafogo-SP no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Aos dois minutos do segundo tempo, Caíque Silvio aproveitou cruzamento na medida de Rodrigo Andrade e mandou para o fundo da rede, marcando o 1x0. Mas a vantagem não durou muito tempo. Aos 13 minutos, Rafael Costa empatou. O mesmo jogador assinalou a virada aos 35, ao converter pênalti. Dois minutos depois, Edcarlos marcou contra e selou o triunfo da equipe paulista.

2020: Vitória 1x0 Sampaio Corrêa - Primeiro gol: Thiago Carleto

Assim como 2015, o Vitória largou a Série B de 2020 tendo o Sampaio Corrêa como primeiro rival. Mas, dessa vez, garantiu os três pontos na estreia, com triunfo por 1x0 sobre a Bolívia Querida. O único gol da partida foi marcado por Thiago Carleto, que cobrou com categoria um pênalti sofrido por Jordy Caicedo. Coincidentemente, o técnico Léo Condé estava naquela partida. Mas era do lado rival: na época, o treinador comandava o time maranhense.

Carleto, de falta, marcou o primeiro gol do Vitória na Série B de 2020

(Foto: Pietro Carpi/ECVitória)

2021: Guarani 1x1 Vitória - Primeiro gol: Soares

O Vitória estreou a Série B de 2021 animado. Mesmo atuando fora de casa, contra o Guarani, foi o Leão quem começou martelando. Tanto pressionou até conseguir marcar, com Soares, em chute de fora da área aos oito minutos do primeiro tempo. Mas o gol fez o rival acordar, e conseguir igualar com Bidu, 20 minutos depois. A etapa seguiu animada, com boas chances para os dois lados, mas ninguém marcou mais. Já no segundo tempo, o ritmo caiu. No fim da partida, Pedrinho foi expulso com o vermelho direto, e o 1x1 foi selado. Os empates, aliás, deram a tônica daquela Segundona do rubro-negro. O time acabou com um total de 16 empates, além de 14 derrotas e somente 8 vitórias. Com 35,1% de aproveitamento, o clube foi rebaixado à terceira divisão, na 18ª posição.

2023: Vitória 3x0 Ponte Preta - Primeiro gol: Zeca

O Vitória chega para a Série B atual querendo repetir a edição de 2007, quando também retornava da terceira divisão e conseguiu o acesso ao fim da temporada. E, assim como fez há 16 anos, também estreou com triunfo imponente em casa: 3x0, sobre a Ponte Preta. O responsável por abrir o placar foi Zeca, em cobrança de falta. O lateral mandou uma bomba rasteira, que passou por baixo da barreira e do goleiro rival e estufou as redes, aos 19 minutos da partida. Aos 43, foi a vez de Osvaldo anotar um golaço. Rodrigo Andrade fechou a conta no segundo tempo, aos 40 minutos. Uma largada que fez a festa dos mais de 20 mil torcedores presentes no Barradão.