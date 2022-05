De Juma a Irma, José Lucas herdará fama de garanhão em Pantanal

Autêntico Leôncio. José Lucas de Nada (Irandhir Santos), o filho bastardo do “rei do gado” do Pantanal mostrará que sua semelhança com os ancestrais não é somente na aparência física. O peão também irá arrebatar corações. Ele se envolverá com três mulheres da trama, entre elas o grande amor do irmão Jove (Jesuíta Barbosa), a menina-onça, Juma. A lista de envolvimento do peão terá ainda a (Marcela Fetter) e Irma (Camila Morgado).

O caminhoneiro ficará deslumbrado ao conhecer Juma, e os dois se aproximarão bastante. Neste período, a filha de Maria Marruá (Juliana Paes) passará por uma crise no relacionamento com Jove . A história da jovem com o cunhado, porém, não vingará.

Apesar da paixão que alimenta por Juma, Lucas não perderá a chance de ficar com Érica, uma jornalista que irá ao Centro-Oeste para fazer uma série de reportagens sobre o bioma. O caso dos dois irá render bastante fofoca entre os personagens.

Um tempo depois, a jovem voltará ao local com o pai, o deputado Ibraim (Dan Stulbach). Ela afirmará que está grávida do peão, e Zé Lucas a pedirá em casamento. No entanto, a união não acontecerá porque o primogênito do "rei do gado" descobrirá que a jornalista mentiu e não terá filho nenhum.

Lucas, então, se envolverá com Irma O romance dos dois acontecerá após a ruiva ser abandonada logo depois do nascimento do filho com Trindade (Gabriel Sater). A desempregada terminará a novela com o peão.