De malas prontas: Elber deixará o Bahia em dezembro

Após três temporada no Bahia, o atacante Elber está pronto para deixar o clube ao fim de 2020. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Ulisses Gama, no site Bahia Notícias, o atacante de 28 anos aceitou uma proposta do Yokohama Marinos, do Japão.

Segundo Nick Acuri, empresário de Elber, a saída do atleta será no dia 31 de dezembro deste ano, quando encerra seu contrato com o Bahia: “Ele não fica no Bahia a partir do dia 1 de janeiro de 2021. Surgiu uma situação de um clube japonês que é muito boa”, revelou.

No retorno após a paralisação por conta da pandemia, Elber chegou a negociar para renovar o contrato com o Tricolor, mas não houve avanço. Nick ainda informou que os três anos de contrato oferecidos pelo Yokohama dão “segurança e solidez para o atleta se firmar”, disse.

Além de Elber, o empresário também representa Edigar Junio, que também foi negociado para o mesmo clube japonês por empréstimo. Recentemente Edigar foi negociado definitivamente com o, também do Japão.

Pelo Bahia, o camisa 7 do Esquadrão disputou 142 partidas, marcando 17 gols. Nesse tempo que esteve no clube ainda conquistou dois campeonatos Baiano