De máscara, Zé Gotinha evita apertar a mão a Bolsonaro em solenidade

Tradicional personagem das campanhas de vacinação infantil no Brasil, Zé Gotinha esteve presente, nesta quarta, 16, no lançamento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a covid-19. Zé Gotinha evitou apertar a mão do presidente Jair Bolsonaro, cumprindo as regras sanitárias, que recomendam evitar o aperto de mãos.

O presidente estendeu a mão, mas Zé Gotinha não retribuiu o gesto, fazendo um sinal de positivo. O presidente então se aproximou de Zé Gotinha e lhe deu tapinhas nas costas. Momentos depois de fotos com o personagem, o presidente ainda tentou um novo aperto de mãos, mas terminou apertando o punho do personagem. Diferente da maior parte dos presentes, incluindo o presidente e o ministro da saúde Eduardo Pazuello, Zé Gotinha usou máscara durante todo o evento.